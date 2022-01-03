Первый гоночный скандал 2022 года. Что пошло не так на «Дакаре»?

После короткого пролога, который состоялся 1 января по пути из Джидды в Хаиль, участники Ралли Дакар на следующий день вступили в серьезную борьбу: в воскресенье протяженность дистанции составила 333 гоночных километра.

На этом этапе навигация оказалась настолько сложной, что множество мотогонщиков а экипажей на автомобилях, включая и нескольких явных фаворитов, сбились с пути и потратили на поиск верного маршрута значительное время.

Это произошло в 70 километрах от финиша и привело к тому, что самая разная гоночная техника сконцентрировалась на небольшом участке пустыни. Это было весьма опасно, поскольку все двигались в разных направлениях – из-за чего значительно вырос риск столкновений.

По словам опытного Нани Ромы из команды Bahrain Raid Xtreme, он едва не налетел на Audi Карлоса Сайнса, перевалив через один из гребней – машины разъехались в нескольких сантиметрах.

Сам трехкратный триумфатор «Дакара» Сайнс потерял очень много времени – едва ли не больше всех. У испанского ветерана попытки отыскать верное направление заняли более двух часов.

В официальной стенограмме, экземпляр которой удалось увидеть Motorsport.com, указана развилка на отметке 257,6 км, где надо уходить направо в направлении 42 градуса относительно курса на север. Там же говорится, что спустя 200 метров следует изменить траекторию, уходя «в среднем на направление 10 градусов (то есть левее – прим.ред.), следуя главной дороге».

Спустя 10 километров после еще трех указаний стенограммы на трассе находилась скрытая контрольная точка. Ее правила таковы, что взятие засчитывается экипажам, которые проехали на расстоянии ближе 200 метров от датчика. Многие решили не искать эту точку, за что получили 15 минут штрафа.

В интервью Motorsport.com директор гонки Давид Кастера объяснил позицию организаторов: «Там очень простые указания. Ключевым является требование следовать главной дороге.

Этот момент сбил многих с толку, так как уже после этого места главная дорога уходила в другом направлении, что и привело к замешательству.

Это обычная история, каждый день то-то жалуется на то, что стенограмма оказалась слишком сложной. Но все было написано предельно ясно – и одинаково для всех. Кто-то справился, а кто-то нет

Это непростая задача, но поймите одну простую вещь: Нассер Аль-Аттия не допустил в этом месте ошибки, а потому вскоре нашел контрольную точку. Среди всех фаворитов единственным, кто потерял там по-настоящему много времени, оказался Карлос. В указаниях не было никаких ошибок, просто многие не смогли увидеть того, что там ясно сказано».

Audi №202 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз Фото: A.S.O.

Сайнс приехал на бивуак в Хаиле максимально расстроенным. Он не захотел вдаваться в детали того, как на протяжении двух часов ездил туда-сюда по одному небольшому участку.

«Сколько людей там потерялось? – задался вопросом Эль Матадор. – Или мы совсем тупые, или… Я проехал много "Дакаров", но сейчас очень огорчен. Если на "Дакаре" хотят устраивать подобные вещи на второй день гонки, мне просто стыдно за них».

Алекса Харо, штурмана Нани Ромы, считают одним из троих лучших в своем деле. Он тоже остался недоволен тем, как была составлена стенограмма. Их экипаж потерял около часа в поисках верного пути.

«Мы просто старались придерживаться главной дороги, как было обозначено, – объяснил он. – Однако ее направление вдруг изменилось с 10 градусов на 300 (то есть относительно направления на север дорога сначала шла чуть правее, а затем повернула сильно налево – прим.ред.).

В какой-то момент мы увидели справа от нас другую машину и поехали в ту сторону, но это был неверный путь. Пришлось возвращаться к самому началу.

Придерживаясь направления в 10 градусов, мы добились некоторого прогресса, но в какой-то момент стало вообще невозможно определить верную дорогу, так как все вокруг были сильно изъезжено.

В Саудовской Аравии проблема в том, что есть множество следов даже в середине пустыни. В Испании можно примерно понять, где проходит дорога, исходя из растительности, из склонов по бокам. От всего этого можно отталкиваться.

Здесь нет вообще никаких ориентиров. Когда медленно едут разведчики, прокладывая маршрут будущей гонки, для них все понятно. Но из наших машин все куда менее очевидно. Именно из-за этого все и произошло, нет сомнений».

Он продолжил: «Дело еще и вот в чем: прежде у нас был специальный человек, который работал с картами (с 2020 года правила марафона запрещают иметь в командах специалистов, которые анализируют стенограмму с привязкой к карте местности – прим.ред.). С ними можно было проверять каждую мелочь. Теперь они [организаторы] должны признать, что какие-то вещи могут быть поняты неверно.

Я еще в прошлом году говорил им, что нельзя использовать дороги в качестве ориентиров на таком покрытии и при таком количестве участников.

Мы понимаем, что в навигации могут быть сложные задачи, но когда ставишь их, формулировки должны быть безупречны. Хорошо, у нас отобрали специалистов по картам, запретили постороннюю помощь. Я согласен на все это, но тогда дорожная легенда должна быть на высшем уровне. А когда такое количество гонщиков на машинах и мотоциклах заблудилось, тут явно что-то не так».

Toyota №201 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель Фото: Red Bull Content Pool

Гонщик Toyota Нассер Аль-Аттия и Себастьен Леб из Bahrain Raid Xtreme оказались одними из немногих, кто все сделал верно с первого раза. В итоге они финишировали в воскресенье первым и вторым.

Аль-Аттия, рассказывая о случившемся, назвал причиной успеха работу своего штурмана Матье Бомеля.

«Мы просто не могли проехать лучше, стартовав десятыми, – отметил катарец. – Нам удалось избежать ошибок и стать сильнейшими.

Все, кто ехал перед нами, сбились с пути. Мы же просто следовали стенограмме, а Леб поехал за нами. Так что ему крупно повезло. Там все было изъезжено во всех направлениях, потому сложно было сказать, где именно дорога. Но мы просто не делали глупостей и это было главным: следовать по основному пути».

Трехкратный победитель гонки и лидер нынешнего года добавил: «Матье отлично справился с работой, особенно на второй части маршрута. Был момент, когда дорога очевидно уходила правее. Но он сказал мне: "Нет-нет, едет налево". И на следующей контрольной точке оказалось, что он был совершенно прав».

После трех дней гонки Нассер Аль-Аттия лидирует в общем зачете, выигрывая в Леба чуть менее десяти минут.