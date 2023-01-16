Предыдущая / «Решили вести гонку умно». Аль-Аттия раскрыл секрет победы на «Дакаре» Следующая / Сайнс рассказал о повреждении двух позвонков в аварии на «Дакаре»
Дакар / Дакар Галерея

Первая гонка сезона. Лучшие фото с «Дакара»-2023

45-й рейд-марафон уже стал историей. Две недели участники сражались с соперниками и стихией в песках Саудовской Аравии. Мы вспомнили самые яркие моменты гонки

Первая гонка сезона. Лучшие фото с «Дакара»-2023
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Читайте также:
KTM №52 команды Red Bull KTM Factory Racing: Маттиас Валькнер
KTM №52 команды Red Bull KTM Factory Racing: Маттиас Валькнер
1/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

Toyota №230 команды Overdrive Racing: Лукас Мораес, Тимо Готтшальк
Toyota №230 команды Overdrive Racing: Лукас Мораес, Тимо Готтшальк
2/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

BRP №428 команды Cobant-Energylandia Rally Team: Эрик Гошал, Ориоль Мена
BRP №428 команды Cobant-Energylandia Rally Team: Эрик Гошал, Ориоль Мена
3/30

Фотограф: A.S.O.

Can-Am №309, Black Horse Team: Салех Аль-Саиф, Жуан Педру Виктория Ре
Can-Am №309, Black Horse Team: Салех Аль-Саиф, Жуан Педру Виктория Ре
4/30

Фотограф: A.S.O.

KTM №8 команды Red Bull KTM Factory Racing: Тоби Прайс
KTM №8 команды Red Bull KTM Factory Racing: Тоби Прайс
5/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель
Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель
6/30

Фотограф: Toyota Racing

Honda №117 команды RS Moto Racing: Оттавио Миссони
Honda №117 команды RS Moto Racing: Оттавио Миссони
7/30

Фотограф: A.S.O.

Багги Astara №222 команды Astara Team: Лайя Санс, Маурицио Герини
Багги Astara №222 команды Astara Team: Лайя Санс, Маурицио Герини
8/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

Hino №519 Sugawara: Терухито Сугавара, Хироказу Сомемия, Юдзи Мочизуки
Hino №519 Sugawara: Терухито Сугавара, Хироказу Сомемия, Юдзи Мочизуки
9/30

Фотограф: A.S.O.

Prodrive №206 команды GCK Motorsport: Герлен Шишери, Алекс Винок
Prodrive №206 команды GCK Motorsport: Герлен Шишери, Алекс Винок
10/30

Фотограф: A.S.O.

Стефан Петерансель, Team Audi Sport, после аварии
Стефан Петерансель, Team Audi Sport, после аварии
11/30

Фотограф: A.S.O.

KTM №52 команды Red Bull KTM Factory Racing: Маттиас Валькнер
KTM №52 команды Red Bull KTM Factory Racing: Маттиас Валькнер
12/30

Фотограф: KTM Images

Авария: Prodrive №201, Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен
Авария: Prodrive №201, Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен
13/30

Фотограф: A.S.O.

Tatra №505, Buggyra Racing Team: Ярослав Вальтр, Рене Килиан, Томаш Сикола
Tatra №505, Buggyra Racing Team: Ярослав Вальтр, Рене Килиан, Томаш Сикола
14/30

Фотограф: A.S.O.

Нассер Аль-Аттия, Toyota Gazoo Racing, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA
Нассер Аль-Аттия, Toyota Gazoo Racing, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA
15/30

Фотограф: A.S.O.

Toyota №217 команды Toyota Gazoo Racing: Хенк Латеган, Бретт Каммингс
Toyota №217 команды Toyota Gazoo Racing: Хенк Латеган, Бретт Каммингс
16/30

Фотограф: Toyota Racing

После схода: Yamaha №152 команды 7240 Team: Мануэль Андухар
После схода: Yamaha №152 команды 7240 Team: Мануэль Андухар
17/30

Фотограф: Чарли Лопес / A.S.O

IVECO №502, De Rooy: Янус ван Кастерен, Дарек Родевальд, Марсель Снейдерс
IVECO №502, De Rooy: Янус ван Кастерен, Дарек Родевальд, Марсель Снейдерс
18/30

Фотограф: A.S.O.

Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
19/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

Honda №11 команды Monster Energy Honda: Хосе-Игнасио Корнехо Флоримо
Honda №11 команды Monster Energy Honda: Хосе-Игнасио Корнехо Флоримо
20/30

Фотограф: A.S.O.

Toyota №217 команды Toyota Gazoo Racing: Хенк Латеган, Бретт Каммингс
Toyota №217 команды Toyota Gazoo Racing: Хенк Латеган, Бретт Каммингс
21/30

Фотограф: Toyota Racing

KTM №8 команды Red Bull KTM Factory Racing: Тоби Прайс
KTM №8 команды Red Bull KTM Factory Racing: Тоби Прайс
22/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

Can-AM BRP №341 команды South Racing: Джефф Миннитт, Герхард Сниман
Can-AM BRP №341 команды South Racing: Джефф Миннитт, Герхард Сниман
23/30

Фотограф: A.S.O.

Yamaha №154 команды Dragon: Франсиско Морено Флорес
Yamaha №154 команды Dragon: Франсиско Морено Флорес
24/30

Фотограф: A.S.O.

Себастьен Леб, Bahrain Raid Xtreme
Себастьен Леб, Bahrain Raid Xtreme
25/30

Фотограф: A.S.O.

Tatra №509 команды Fesh Fesh Team и №503 команды Tatra Buggyra Slovakia
Tatra №509 команды Fesh Fesh Team и №503 команды Tatra Buggyra Slovakia
26/30

Фотограф: A.S.O.

BAIC №233 команды Baic ORV: Гуою Жань, Жан-Пьер Гарсен
BAIC №233 команды Baic ORV: Гуою Жань, Жан-Пьер Гарсен
27/30

Фотограф: A.S.O.

Honda №7 команды Monster Energy Honda Team: Пабло Кинтанилья
Honda №7 команды Monster Energy Honda Team: Пабло Кинтанилья
28/30

Фотограф: Honda Racing

Renault №507, Riwald Dakar: Паскаль де Бар, Стефан Снотьес, Марцин Крюгер
Renault №507, Riwald Dakar: Паскаль де Бар, Стефан Снотьес, Марцин Крюгер
29/30

Фотограф: A.S.O.

KTM №8 команды Red Bull KTM Factory Racing: Тоби Прайс
KTM №8 команды Red Bull KTM Factory Racing: Тоби Прайс
30/30

Фотограф: A.S.O.

Поделились
Комментарии

«Решили вести гонку умно». Аль-Аттия раскрыл секрет победы на «Дакаре»

Сайнс рассказал о повреждении двух позвонков в аварии на «Дакаре»

Самое важное:

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Формула 1

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?

Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?

Формула 1

Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни? Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?

Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая

Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая

Формула 1

Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая

Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет

Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет

Формула 1

Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.