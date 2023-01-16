Первая гонка сезона. Лучшие фото с «Дакара»-2023
45-й рейд-марафон уже стал историей. Две недели участники сражались с соперниками и стихией в песках Саудовской Аравии. Мы вспомнили самые яркие моменты гонки
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: KTM Images
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Чарли Лопес / A.S.O
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: Honda Racing
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
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