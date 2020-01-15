Переворот экипажа Алонсо на «Дакаре»: фото и видео

Марафонский спецучасток среды начался для Фернандо Алонсо и Марка Комы с неприятностей. Испанцы, днем ранее вернувшиеся в первую десятку общего зачета, перевернулись при покорении песчаной дюны через два километра после старта.

В месте аварии находились зрители и журналисты, которые запечатлели случившееся. После переворота экипаж не стал ждать «быструю техничку», а привел машину в порядок своими силами продолжил движение к финишу без лобового стекла и с поврежденной подвеской.

Особенность десятого спецучастка «Дакара» в том, что предстоящей ночью команды не вправе помогать гонщикам с ремонтом. Таким образом, происшествие скажется на темпе Алонсо и по ходу завтрашнего спецучастка.