Переворот экипажа Алонсо на «Дакаре»: фото и видео
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При попытке покорить дюну Toyota чемпиона Формулы 1 сорвалась с ее вершины и опрокинулась.
Марафонский спецучасток среды начался для Фернандо Алонсо и Марка Комы с неприятностей. Испанцы, днем ранее вернувшиеся в первую десятку общего зачета, перевернулись при покорении песчаной дюны через два километра после старта.
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В месте аварии находились зрители и журналисты, которые запечатлели случившееся. После переворота экипаж не стал ждать «быструю техничку», а привел машину в порядок своими силами продолжил движение к финишу без лобового стекла и с поврежденной подвеской.
Особенность десятого спецучастка «Дакара» в том, что предстоящей ночью команды не вправе помогать гонщикам с ремонтом. Таким образом, происшествие скажется на темпе Алонсо и по ходу завтрашнего спецучастка.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 10: Харад – Шубайта
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Переворот экипажа Алонсо на «Дакаре»: фото и видео
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5 янв. - 17 янв.
Этап 10: Харад – Шубайта Проходит прямо сейчас
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
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пн 6 янв.
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