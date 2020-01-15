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Дакар / Ралли «Дакар» / Новости

Переворот экипажа Алонсо на «Дакаре»: фото и видео

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Переворот экипажа Алонсо на «Дакаре»: фото и видео
Автор:
, Ответственный редактор
15 янв. 2020 г., 07:33

При попытке покорить дюну Toyota чемпиона Формулы 1 сорвалась с ее вершины и опрокинулась.

Марафонский спецучасток среды начался для Фернандо Алонсо и Марка Комы с неприятностей. Испанцы, днем ранее вернувшиеся в первую десятку общего зачета, перевернулись при покорении песчаной дюны через два километра после старта. 

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В месте аварии находились зрители и журналисты, которые запечатлели случившееся. После переворота экипаж не стал ждать «быструю техничку», а привел машину в порядок своими силами продолжил движение к финишу без лобового стекла и с поврежденной подвеской. 

Особенность десятого спецучастка «Дакара» в том, что предстоящей ночью команды не вправе помогать гонщикам с ремонтом. Таким образом, происшествие скажется на темпе Алонсо и по ходу завтрашнего спецучастка.  

 
 

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Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 10: Харад – Шубайта
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Александр Кабановский

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