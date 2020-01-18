Парализованный гонщик исполнил «пончики» на инвалидной коляске на подиуме «Дакара»
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Один из участников ралли необычно отметил свой финиш в гонке.
Парализованный испанский гонщик Альберт Льовера эффектно отметил свой финиш на ралли-марафоне «Дакар»-2020. Атлет парализован после своего падения на горнолыжном склоне, но продолжает участвовать в различных соревнованиях. Среди них оказался и последний «Дакар», на котором Льовера стал 15-м в зачете грузовиков.
Испанца пригласили на церемонию награждения, где Льовера исполнил традиционный элемент гоночного триумфа – «пончики». Причем сделал он это на инвалидной коляске.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Иван Матушкин
Парализованный гонщик исполнил «пончики» на инвалидной коляске на подиуме «Дакара»
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База данных
5 янв. - 17 янв.
|Сессия
|Дата
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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ср 1 янв.
чт 2 янв.
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16:00
00:00
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|Церемония старта
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пт 3 янв.
сб 4 янв.
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16:00
00:00
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
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01:03
09:03
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|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
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вс 5 янв.
пн 6 янв.
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21:00
05:00
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|Этап 3: Неом – Неом
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пн 6 янв.
вт 7 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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вт 7 янв.
ср 8 янв.
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06:30
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чт 9 янв.
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06:15
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пт 10 янв.
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06:00
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пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
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вс 12 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
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пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 11: Шубайта – Харад
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ср 15 янв.
чт 16 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 12: Харад – Киддия
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чт 16 янв.
пт 17 янв.
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