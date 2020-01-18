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Дакар / Новость

Парализованный гонщик исполнил «пончики» на инвалидной коляске на подиуме «Дакара»

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Парализованный гонщик исполнил «пончики» на инвалидной коляске на подиуме «Дакара»
Автор:
, редактор
18 янв. 2020 г., 08:56

Один из участников ралли необычно отметил свой финиш в гонке.

Парализованный испанский гонщик Альберт Льовера эффектно отметил свой финиш на ралли-марафоне «Дакар»-2020. Атлет парализован после своего падения на горнолыжном склоне, но продолжает участвовать в различных соревнованиях. Среди них оказался и последний «Дакар», на котором Льовера стал 15-м в зачете грузовиков.

Испанца пригласили на церемонию награждения, где Льовера исполнил традиционный элемент гоночного триумфа – «пончики». Причем сделал он это на инвалидной коляске.

 
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Серия Дакар
Автор Иван Матушкин

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Местное время
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 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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