Парализованный гонщик исполнил «пончики» на инвалидной коляске на подиуме «Дакара»

Парализованный испанский гонщик Альберт Льовера эффектно отметил свой финиш на ралли-марафоне «Дакар»-2020. Атлет парализован после своего падения на горнолыжном склоне, но продолжает участвовать в различных соревнованиях. Среди них оказался и последний «Дакар», на котором Льовера стал 15-м в зачете грузовиков.

Испанца пригласили на церемонию награждения, где Льовера исполнил традиционный элемент гоночного триумфа – «пончики». Причем сделал он это на инвалидной коляске.