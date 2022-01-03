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Дакар / Дакар Отчет об этапе

У КАМАЗа третий день не нашлось соперников на «Дакаре»

Автор:
, Ответственный редактор

Экипажи российской команды заняли в понедельник четыре верхних строчки протокола, как и дважды до этого

У КАМАЗа третий день не нашлось соперников на «Дакаре»

Сценарий 44-го Ралли Дакар в зачете грузовиков пока окрашен в голубые цвета: в понедельник на дистанции между Хаилем и Аль-Артавией соперники могли рассчитывать только на места, начиная с пятого. 

При этом быстрейшим после Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова стал уже третий по счету представитель челнинцев – Андрей Каргинов. Впрочем, все гонщики команды были одинаково быстры: по итогам 333 километров квартет экипажей уложился в четыре с половиной минуты. 

Алеш Лопрайс на грузовике Praga стал лучшим из остальных – днем ранее он финишировал было третьим, но 15-минутный штраф отбросил чеха назад. Таким образом, все три дня гонки 2022 года четыре верхние строчки остаются за камазовцами. 

По сумме результатов впереди Сотников, но Николаев отстает всего на две минуты. Именно их дуэль и выглядит пока главной интригой в этом классе.

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Положение в зачете грузовиков после 2 этапов

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 Russian Federation Дмитрий Сотников КАМАЗ 07:59:07  
2 Russian Federation Эдуард Николаев КАМАЗ 08:01:14 00:02:07
3 Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 08:17:41 00:18:34
4 Russian Federation Антон Шибалов КАМАЗ 08:21:50 00:22:43
5 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga 08:30:18 00:31:11

Среди гонщиков на легких багги порадовал еще один россиянин Павел Лебедев: москвич, гля которого это первый в карьере «Дакар», показал третью скорость и поднялся до этой же позиции в общем зачете.

Представитель Чили Франсиско Лопес Контардо стал в понедельник быстрейшим укрепил лидирующие позиции в гонке. 

Положение в зачете легких багги после 2 этапов

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 Chile Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 08:30:15  
2 Sweden Себастьян Эрикссон CAN-AM 08:37:37 00:07:22
3 Russian Federation Павел Лебедев CAN-AM 08:54:03 00:23:48
4 Spain Кристина Гутьеррес OT3 09:13:00 00:42:45
5 France Филипп Пиншедес CAN-AM 09:18:34 00:48:19

В категории SSV для мотовездеходов американец Остин Джонс, который год назад финишировал вторым, одержал первую победу в нынешней гонке. Он не просто прервал череду успехов польских участников, но и вышел благодаря этому в лидеры зачета. 

Впервые выступающий на «Дакаре» бразилец Родригу де Оливейра идет вторым, обращает на себя внимание и пятый результат молодого литовца Рокаса Бациушки, который известен сильными выступлениями в ралли-кроссе и никогда прежде не выступал на таком уровне в ралли-рейдах. 

Пятерка лучших в зачете мотовездеходов

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 United States Остин Джонс CAN-AM 08:51:19  
2 Brazil Родригу Луппи де Оливейра CAN-AM 08:53:47 00:02:28
3 Poland Михаил Гочал CAN-AM 08:57:58 00:06:39
4 Spain Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 08:58:40 00:07:21
5 Lithuania Рокас Бациушка BRP 09:23:46 00:32:27
…17 Russian Federation Сергей Карякин BRP 11:08:59 02:17:40

Во вторник участников 44-го «Дакара» ждет третий этап – 255 гоночных километров между Аль-Артавией и Аль-Кайсумахом.

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