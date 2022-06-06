Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2023 года

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45-й в истории «Дакар» стартует 31 декабря прологом вдоль берега Красного моря, а реальная борьба начнется с первого дня нового года.

Первая половина дистанции, включая марафонский отрезок из двух этапов без посторонней помощи на бивуаке, пройдет в песках Руб-эль-Хали или «пустой четверти» – практически лишенной населения части страны.

Оттуда участники возьмут курс на юго-восток, доберутся до границы, откуда 15 января вернутся на финиш в Даммаме. Детали маршрута, включая место традиционного дня отдыха, будут объявлены дополнительно.

Также пока неизвестна общая протяженность гонки, однако организаторы заверили, что на 70% маршрут будет новым, неизвестным по прошлым редакциям «Дакара». Впервые в Саудовской Аравии марафон будет включать 14 этапов – в последний раз такое количество гоночных дней было еще в 2018-м в Южной Америке.

Кроме того, в очередной раз были отложены планы вывести гонку за пределы одной страны – впервые это собирались сделать еще в 2021-м, но и тогда, и в этом году сделать это помешали коронавирусные ограничения.

Маршрут Ралли Дакар-2023 Фото: Dakarpress

Что нового в правилах?

Промоутеры из компании ASO озвучили несколько изменений в регламенте. Во-первых, все участники на мотоциклах теперь будут использовать только электронные дорожные книги, какие уже давно помогают экипажам на четырехколесной технике.

Во-вторых, решено отказаться от практики разделения дневной программы на несколько частей с зонами отдыха между ними. Кроме того, больший упор будет сделан на навигацию и поиск контрольных точек.

Наконец, участники на внедорожниках и грузовиках будут выходить на старт согласно положению в общем зачете, тогда как прежде много лет стартовая ведомость определялась итогами предыдущего этапа.