Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2020 года

В среду устроители гонки раскрыли подробности предстоящих соревнований: зачетная дистанция выросла на 65 % по сравнению с прошлым годом, участников стало больше на 5 %.

«Дакар»-2020, который станет 42-м в истории, стартует 5 января в Джедде на западном побережье страны. Финишируют участники 17 января в Аль-Киддие, новом высокотехнологичном мега-городе в 40 км от Эр-Рияда.

Во второй раз подряд вся дистанция пройдет на территории одной страны (в 2019-м это была Перу). На старт выйдут 572 участника, которые сформируют 347 экипажей. В предварительном списке – Фернандо Алонсо, действующий победитель Нассер Аль-Аттия, Карлос Сайнс, Тоби Прайс и Стефан Петерансель.

«Гонка будет другой для всех, – объяснил Motorsport.com директор "Дакара" Давид Кастера. – Придется думать иначе, ведь мы очень привыкли к Южной Америке, а теперь приедем в совершенно новую страну. Здесь другая пустыня, она требует иного подхода к работе, к пилотированию. Навигация станет гораздо важнее, больше пустынь, больше бездорожья, разнообразие ландшафтов… Всё иначе.

В действительности все побаиваются неизвестности, не зная, как все сложится. Но им предстоит открыть новую страну с невероятными и очень красивыми пейзажами. Успех в том, что гонка станет новой для всех».

Первые шесть спецучастков приведут марафон к Эр-Рияду, столице страны. Там «Дакар» проведет день отдыха, после чего направится в пустыню Руб Аль-Джали, самую крупную на Аравийском полуострове. В отличие от первой части дистанции, здесь главной сложностью обещают стать высокие дюны.

Из общей дистанции в 7 856 км на скоростные участки проходится 5 097 – или почти 65 %. Это едва ли не главное отличие от южноамериканских гонок, где перегоны составляли половину общей дистанции. В 2020-м пять из 12 спецучастков будут иметь протяженность свыше 450 км.

Организаторы подчеркнули, что постарались вернуться к истокам «Дакара», сделав так, чтобы заводские команды не имели столь очевидного преимущества. В частности, будет сокращено время на ознакомление с дорожными книгами. Эта концепция была протестирована в октябре на Ралли Марокко.

У мотогонщиков и участников на квадроциклах будет всего 10 минут на ремонт между вторым и третьим днем, а 10-й и 11-й скоростные участки для всех пройдут в режиме «супермарафона» без посторонней помощи между ними. При этом протяженность первого из них составит 608 км, второго – 744.

Ожидается, что дополнительной сложностью станет погода. В январе в Саудовской Аравии бывает до 40 градусов жары, но ночью температура опускается до +5ºC. К тому же, темнеет уже в шестом часу вечера.