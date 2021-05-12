Организаторы «Дакара» представили гонку 2022 года

С 2020 года «Дакар» переехал из Южной Америки на Ближний Восток – действующий пятилетний контракт предусматривает проведение гонки в Саудовской Аравии, но организаторы рассчитывали расширить географию марафона за счет соседних стран.

В нынешнем сезоне сделать этого не удалось из-за глобальной пандемии и сложности с пересечением границ – и в 2022-м «Дакар» также пройдет на территории одного государства. Об этом было объявлено поздно вечером во вторник.

44-й в истории внедорожный марафон, носящий имя столицы Сенегала, стартует 1 января с пролога в Хаиле и финиширует 14-го в Джидде. В последний раз первый день нового года был на «Дакаре» гоночным еще в 2012 году.

Маршрут гонки на этот раз пройдет по пустыне Руб-эль-Хали в так называемой «пустой четверти» – это участок площадью 650 тысяч квадратных километров, который отличается невероятно жарким климатом и полным отсутствием населенных пунктов.

По заявлению организаторов, столь опасное место было выбрано для маршрута после тщательной проработки мер безопасности. На три дня участники погрузятся в «100 процентов дюн и настоящие бивуаки, какими они были раньше».

Точные детали расписания пока не озвучены, но по словам директора гонки Давида Кастеры, протяженность гоночной дистанции составит около 4 тысяч километров, на перегоны придется еще 2,5-3 тысячи. Дважды участников «Дакара» ждут кольцевые маршруты со стартом и финишем в одном месте, а в «пустой четверти» они проведут два спецучастка без посторонней помощи между ними.

«Подготовка к "Дакару" всегда становится отдельной историей, – рассказал Кастера. – Когда стало понятно, что про несколько стран можно забыть, мы стали думать, что делать. Я послушал людей, и они сказали, что стало слишком много камней и слишком мало дюн.

Так что мы стартуем в Хаиле. Там много песка, но нет пыли. Это позволит с самого начала включиться в гонку. Непросто, потихоньку, без сюрпризов и иногда с дюнами.

А потом мы возьмем курс на юг в "пустую четверть" – и вот там с дюнами будет полный порядок. На три дня маршрут будет только из дюн. А бивуак а середине пустыни позволит нам вспомнить истоки гонки: никаких домов на колесах, где можно поспать. Это тот дух "Дакара", который мне очень нравится и который всегда был у этой гонки.

Вторая неделя будет более нормальной. Там сыграют свою роль навигация, будут дороги между больших скал, но также и большие дюны. Если говорить в целом, песка станет намного больше, чем было два последних года».

В 2021 году победителем «Дакара» стал экипаж Стефана Петеранселя на Mini.