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Дакар / Дакар Новости

Организаторы «Дакара» отказались прекратить гонку по просьбе Франции

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, Редактор

У французских властей есть основания полагать, что взрыв в Джидде 30 декабря был терактом, и что атаки продолжатся

Организаторы «Дакара» отказались прекратить гонку по просьбе Франции

Вчера министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил прессе о том, что его страна предложила организаторам ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии завершить гонку из-за террористической угрозы.

Причиной стал взрыв в отеле в Джидде, произошедший еще 30 декабря. Из-за него пострадали пятеро человек, находившихся в припаркованном рядом микроавтобусе, в том числе французский гонщик Филипп Бутрон.

Спустя несколько дней французская прокуратура начала собственное расследование обстоятельств взрыва, так как у них обнаружились основания подозревать террористический акт. При этом министр подчеркнул, что расследование продолжается и уверенности в том, что взрыв устроили террористы у него нет. Он также подтвердил, что организаторы гонки отвергли предложение об ее прекращении.

Слова министра в самой Саудовской Аравии прокомментировал руководитель «Дакара» Давид Кастера

«В настоящий момент речи о прекращении «Дакара» не идет, так как расследование пока не завершено, – сказал Кастера. – И министр совершенно прав, сказав, что есть множество вопросов о том, что же произошло 30 декабря. Пока мы существенно усилили охрану, сотрудничаем в этом с саудовскими правоохранителями. Вы можете оглянуться на бивуаке, или на старте спецучастков и увидеть дополнительную охрану.

Так что да, есть вопросы, на которые нужно найти ответы. Но пока этого не будет сделано, мы не станем принимать решение о прекращении гонки и рассчитываем довести ее до финала».

Вчера в Саудовской Аравии завершился шестой этап «Дакара». Седьмой стартует завтра, а в субботу предусмотрен «день отдыха», который участники тратят на необходимый ремонт.

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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