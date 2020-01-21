Организаторы «Дакара» нацелились включить новые страны в маршрут гонки
Саудовская Аравия продолжит принимать ралли-марафон еще четыре года, однако в компании ASO думают над включением еще одной страны в маршрут уже с 2021-го.
В 2020 году «Дакар» во второй раз в своей истории прошел на территории только одной страны – впервые это случилось за год до этого в Перу. После финиша гонки, которая прошла по совершенно новому маршруту на Аравийском полуострове, в ASO уже думают о будущем.
Глава «Дакара» Дэвид Кастера рассказал Motorsport.com, что они оценивают различные варианты касательно маршрута 2021 года.
«Думаю, мы попытаемся добавить еще одну страну. Саудовская Аравия, конечно, останется. И будет еще одна...» – сказал Кастера в предпоследний день марафона.
Французский менеджер еще на презентации 42-го «Дакара» в апреле 2019 года рассказывал о планах разнообразить маршрут гонки на Ближнем Востоке.
Кастера не стали уточнять, среди каких стран будут выбирать в ближайшие месяцы. Однако, похоже, главными претендентами являются Иордания и Египет, которые граничат с Саудовской Аравией на северо-западе. В апреле Кастера сообщил, что ASO уже связывалась с представителями обеих стран.
Если выбор падет на Египет, то предполагается, что участникам предстоит пересечь залив Акаба, чтобы попасть на Синайский полуостров. Или пересечь Красное море и достичь юго-восточного побережья страны, поскольку по суше им придется пересекать Израиль. Египет уже принимал у себя ралли в 2000 году, когда маршрут начинался в Сенегале и заканчивался в Каире. А в 2003-м Шарм-эль-Шейх заменял Дакар в качестве финальной точки маршрута.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Денис Буденков
Организаторы «Дакара» нацелились включить новые страны в маршрут гонки
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