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Дакар / Новость

«Дакар» меняет планы. Виноват опять вирус

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«Дакар» меняет планы. Виноват опять вирус
Автор:
, Журналист (Испания)
Соавтор: Джейми Кляйн
28 апр. 2020 г., 05:55

Несмотря на желание ряда стран присоединиться к Саудовской Аравии и принять у себя часть маршрута, велика вероятность, что предстоящая гонка пройдет по территории всего одного государства

Проведя десять лет в Южной Америке, прошлой зимой «Дакар» впервые прошел на Ближнем Востоке – власти Саудовской Аравии заключили с устроителями гонки из компании ASO пятилетний контракт. 

При этом ожидалось, что уже с 2021 года знаменитый марафон примут у себя несколько стран – по информации наших источников, интерес к этому выражали Иордания и Объединенные Арабские Эмираты. 

Но похоже, эти планы придется отложить из-за эпидемии вируса. Об этом рассказал спортивный директор рейда-марафона Давид Кастера.

«Изначально мы планировали добавить одну или две страны, хотя оставался и вариант с сохранением существующего формата, – рассказал он Motorsport.com. – Полезно иметь несколько опций, потому что сложно предсказывать развитие ситуации. 

В течение ближайших 15-ти дней мы примем окончательное решение, а официальное объявление о «Дакаре» 2021 года будет сделано в начале июня».

Кастера добавил, что в условиях пандемии вопросы переезда из одной страны в другую значительно усложняются, что и является главной помехой для реализации планов оргкомитета гонки. При этом повторение схемы 2020-го не обещает таких сложностей: «Саудовская Аравия – крупнейшая страна региона, это позволяет нам организовать там все 100 % «Дакара». Причем я могу провести гонку по совершенно новому маршруту, ни в чем не повторив 2020-й.

У них площадь в четыре или пять раз больше, чем во Франции. И даже в худшем случае, если у нас не получится посетить другие страны, я все равно уверен, что мы сможем провести хороший и новый «Дакар»».

Прошедший марафон стартовал 5 января и продлился 13 дней. Победителем гонки стал Карлос Сайнс на багги Mini.

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Серхио Лильо

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