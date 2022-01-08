Дух 80-х и похвала от легенды Ф1. Экипаж на Niva добрался до экватора «Дакара»

Среди участников знаменитого ралли-марафона «Дакар» в этом году году есть и швейцарская команда Niva Red Legend, при заводской поддержке марки LADA выставившая на старт автомобиль Niva Legend, сошедший с конвейера еще в 1984 году. Экипаж Марио Якобера и Сладана Мильича выступает в зачете Dakar Classic, где заявлены почти 150 машин возрастом не менее 20 лет.

Уже первый полноценный этап, состоявшийся 2 января, показал, что даже в классическом зачете «Дакар» не является туристической поездкой. Экипаж Niva Red Legend прибыл на финиш лишь со 133-м временем – на участках с обилием рыхлого песка поддерживать нужную скорость было непросто. А по прибытии на бивуак сразу пришлось заняться ремонтом – осмотр автомобиля выявил, что из мотора подтекает масло. Впрочем, участникам категории Dakar Classic по умолчанию приходится уделять немало времени состоянию своих раритетных машин.

#763 Niva Red Legend Team Lada: Марио Якобер, Сладан Мильич Фото: A.S.O.

Стоит отметить, что классический зачет – это соревнование не столько на скорость, сколько на точность. Экипажи должны стремиться оказаться в контрольных точках дистанции в предписанное им время, а за появление на точке с опозданием или раньше времени – получают штрафные секунды. Впрочем, если допустить ошибки в навигации, придется нагонять потерянное время – и скорость очень даже пригодится. А делать этой порой приходится в сложных условиях: к примеру, на трассе четвертого этапа в узких каньонах в песке пряталось немало камней, полностью избежать контактов с которыми было невозможно. К счастью, подвеска Niva Legend справилась с этим испытанием без проблем.

Перед следующим соревновательным днем команда приняла решение подкорректировать настройки мотора, чтобы сделать его чуть мощнее – и эксперимент полностью оправдал себя. Машина стала чуть динамичнее, и при этом с работой двигателя не возникло никаких проблем.

Сегодня на «Дакаре» день отдыха – но у команды Niva Red Legend и на него запланировано весьма важное мероприятие. На бивуаке гонки присутствует Жаки Икс – вице-чемпион Формулы 1, легенда гонок на выносливость, в свое время выступавший также и в ралли-рейдах. Причем два «Дакара» в середине 80-х бельгиец проехал именно на автомобилях Niva Legend – и, увидев машину команды Niva Red Legend на бивуаке, известный гонщик не на шутку заинтересовался знакомым ему внедорожником. Команда же пошла навстречу легенде мирового автоспорта – и в день отдыха Жаки Икс вернется за руль Niva Legend, опробовав автомобиль швейцарской команды в рамках мини-теста. А в воскресенье автомобиль вернется в гонку, которая финиширует 14 января.

LADA Niva Red Legend

Всего в «Дакаре» продолжают гонку три экипажа на LADA Niva Legend. Помимо команды Niva Red Legend, это французский коллектив Grabowski-Chenard и испанский экипаж гонщика Сальвадора Фернандеса, который носит его имя. Пока лучший результат остается за французами, занимающими 104-ю позицию. Машина команды Niva Red Legend идет 122-й, а Niva Legend испанцев после середины ралли-рейда занимает 135-е место.

Также на LADA Niva Legend в «Дакаре» стартовал четвертый экипаж команды BXS, однако после пятого спецучастка он сошел.