Спортпрототип Toyota под управлением южноафриканца Хенка Латегана попал в серьезную аварию вскоре после старта очередного спецучастка ралли-марафона «Дакар». До этого, после 4-х дней гонки, пилот занимал 5-е место и вел плотную борьбу за 4-ю позицию с Себастьеном Лебом и несколькими другими соперниками.

Свидетели утверждают, что примерно через 20 км после старта пилот потерял контроль над автомобилем при пересечении сухого русла небольшого ручья. На высокой скорости заднюю ось Toyota сильно подбросило вверх при контакте с земляным откосом – после чего машина перевернулась.

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Штурман экипажа Бретт Каммингз не получил повреждений – а вот у Латегана прибывшие на место происшествия врачи диагностировали трещину в ключице. На вертолете гонщика добавили в больницу Эр-Рияда. Из гонки экипаж, само собой, выбыл. Что станет не очень хорошей новостью для ведущего борьбу за лидерство Нассера Эль-Аттии – буквально вчера катарец после финиша рассказывал, насколько полезным было для него движение по дистанции в связке с товарищем по команде.

Сегодняшний спецучасток длиной 457 км многие считают чуть ли не самым сложным на «Дакаре» этого года – экипажам приходится избегать серьезных препятствий, опасаться проколов и быть внимательными в процессе навигации. Доказательством этого стали проблемы, возникшие в начале спецучастка еще у двух гонщиков лидирующей группы – Карлоса Сайнса (занимавшего 3-е место в общем зачете) и Себастьена Леба. Оба вскоре старта заблудились и потеряли примерно по полчаса. И если дальше испанец двигался без особых приключений, отставание Леба от лидера ко второму промежуточному финишу увеличилось до часа.

На момент публикации материала экипажи еще находились на дистанции.