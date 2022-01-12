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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Очередной день «Дакара» прошел под диктовку камазовцев

Автор:
, Ответственный редактор

Дмитрий Сотников стал быстрейшим на десятом этапе марафона и укрепил лидерство в общем зачете

Очередной день «Дакара» прошел под диктовку камазовцев

В среду челнинцы потеряли последнего реального соперника: Алеш Лопрайс, который занимал в гонке четвертое место, после неудачного прыжка на дюне повредил рулевое управление своей Tatra и на момент публикации этой новости не добрался даже до первой контрольной точки на скоростном участке протяженностью 375 км между Вади Ад-Давасиром и Биши.

После этого экипажи российской команды вернулись на четыре первые строчки общего зачета, а их ближайшим соперником теперь стал Янус ван Кастерен на IVECO, отстающий на 45 минут. 

На десятом этапе сильнейшим стал Дмитрий Сотников, который лишь на первой контрольной точке уступал несколько секунд Эдуарду Николаеву, а после этого вышел вперед и постепенно довел преимущество от партнера по команде до полутора минут. 

Это значит, что теперь между двумя гонщиками российского коллектива десять минут за два дня до финиша гонки.

Положение в общем зачете грузовиков после 10 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КАМАЗ 35:58:08
2. Russian Federation Эдуард Николаев КАМАЗ 00:10:18
3. Russian Federation Антон Шибалов КАМАЗ 00:44:27
4. Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 01:49:19
5. Netherlands Янус ван Кастерен IVECO 02:33:19
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В зачете мотовездеходов сильнейшим в среду стал литовец Рокас Бациушка. Для 22-летнего дебютанта «Дакара» это первый подобный успех. Благодаря хорошей скорости участник мирового ралли-кросса смог вернуться на четвертую строчку в классификации, которую упустил накануне. 

Лидер категории Остин Джонс завершил этап пятым, позволив соперникам чуть сократить отставание.  

Положение в общем зачете мотовездеходов после 10 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. United States Остин Джонс CAN-AM 40:55:24
2. Spain Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:11:54
3. Poland Михал Гочал CAN-AM 00:15:38
4. Lithuania Рокас Бациушка BRP 00:32:09
5. Poland Марек Гочал CAN-AM 00:33:30

Класс легких багги остается вотчиной Сета Кинтеро: молодой американский протеже Red Bull в этой гонке стал лучшим на девяти этапах из десяти! Но тот оставшийся, что не покорился пилоту, стоил ему серьезной потери времени из-за технических проблем. В итоге Сет не претендует на победу, но поставил себе целью побить исторический рекорд марафона по числу выигранных этапов. 

Это достижение было установлено еще в 1984 году и составляет девять побед – Кинтеро уже повторил его и теперь имеет две попытки превзойти за оставшиеся дни.

Лидер класса «Чалеко» Лопес внезапно утратил скорость под конец дистанции и проиграл более получаса по итогам дня – это примерно треть того преимущества, что было у чилийца над Себастьяном Эриксоном.

Павел Лебедев завершил этап девятым и опустился на одну строчку в общем зачете.

Положение в зачете легких багги после 10 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. Chile Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 39:43:03
2. Sweden Себастьян Эрикссон  CAN-AM 00:55:56
3.  Spain Фернандо Альварес CAN-AM 02:56:28
4. Spain Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 04:22:33
5. Spain Сантьяго Наварро CAN-AM 04:46:47
6. Russian Federation Павел Лебедев  CAN-AM 04:55:41

В четверг участников «Дакара» ждет последнее серьезное испытание – 346-километровый этап в окрестностях Биши.

Результаты могут быть скорректированы по мере финиша участников

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Успехи Audi на 10-м этапе «Дакара» не повлияли на лидеров
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