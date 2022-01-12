Очередной день «Дакара» прошел под диктовку камазовцев

В среду челнинцы потеряли последнего реального соперника: Алеш Лопрайс, который занимал в гонке четвертое место, после неудачного прыжка на дюне повредил рулевое управление своей Tatra и на момент публикации этой новости не добрался даже до первой контрольной точки на скоростном участке протяженностью 375 км между Вади Ад-Давасиром и Биши.

После этого экипажи российской команды вернулись на четыре первые строчки общего зачета, а их ближайшим соперником теперь стал Янус ван Кастерен на IVECO, отстающий на 45 минут.

На десятом этапе сильнейшим стал Дмитрий Сотников, который лишь на первой контрольной точке уступал несколько секунд Эдуарду Николаеву, а после этого вышел вперед и постепенно довел преимущество от партнера по команде до полутора минут.

Это значит, что теперь между двумя гонщиками российского коллектива десять минут за два дня до финиша гонки.

Положение в общем зачете грузовиков после 10 этапов

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Дмитрий Сотников КАМАЗ 35:58:08 2. Эдуард Николаев КАМАЗ 00:10:18 3. Антон Шибалов КАМАЗ 00:44:27 4. Андрей Каргинов КАМАЗ 01:49:19 5. Янус ван Кастерен IVECO 02:33:19

В зачете мотовездеходов сильнейшим в среду стал литовец Рокас Бациушка. Для 22-летнего дебютанта «Дакара» это первый подобный успех. Благодаря хорошей скорости участник мирового ралли-кросса смог вернуться на четвертую строчку в классификации, которую упустил накануне.

Лидер категории Остин Джонс завершил этап пятым, позволив соперникам чуть сократить отставание.

Положение в общем зачете мотовездеходов после 10 этапов

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Остин Джонс CAN-AM 40:55:24 2. Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:11:54 3. Михал Гочал CAN-AM 00:15:38 4. Рокас Бациушка BRP 00:32:09 5. Марек Гочал CAN-AM 00:33:30

Класс легких багги остается вотчиной Сета Кинтеро: молодой американский протеже Red Bull в этой гонке стал лучшим на девяти этапах из десяти! Но тот оставшийся, что не покорился пилоту, стоил ему серьезной потери времени из-за технических проблем. В итоге Сет не претендует на победу, но поставил себе целью побить исторический рекорд марафона по числу выигранных этапов.

Это достижение было установлено еще в 1984 году и составляет девять побед – Кинтеро уже повторил его и теперь имеет две попытки превзойти за оставшиеся дни.

Лидер класса «Чалеко» Лопес внезапно утратил скорость под конец дистанции и проиграл более получаса по итогам дня – это примерно треть того преимущества, что было у чилийца над Себастьяном Эриксоном.

Павел Лебедев завершил этап девятым и опустился на одну строчку в общем зачете.

Положение в зачете легких багги после 10 этапов

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 39:43:03 2. Себастьян Эрикссон CAN-AM 00:55:56 3. Фернандо Альварес CAN-AM 02:56:28 4. Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 04:22:33 5. Сантьяго Наварро CAN-AM 04:46:47 6. Павел Лебедев CAN-AM 04:55:41

В четверг участников «Дакара» ждет последнее серьезное испытание – 346-километровый этап в окрестностях Биши.

Результаты могут быть скорректированы по мере финиша участников