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LADA Niva на «Дакаре»: поющие камни и благословение пилота Формулы 1

Экипаж на 38-летнем тольяттинском внедорожнике выполнил поставленную задачу – добрался до финиша легендарного марафона

LADA Niva на «Дакаре»: поющие камни и благословение пилота Формулы 1

Российские зрители «Дакара» привыкли видеть на легендарном ралли-рейде российские автомобили – речь, само собой, о победоносной команде «КАМАЗ-мастер», гонщики которой доминируют в зачете грузовиков и в этом году. Но в 2022-м на трассу легендарной гонки вышло и несколько легковых автомобилей российского производства. 

Точнее даже советского: сразу четыре команды выставили на старт автомобили LADA Niva Legend. Причем паре проживающих в Швейцарии энтузиастов, сформировавших команду под названием Red Legend Team, удалось заручиться заводской поддержкой марки LADA. Марио Якобер и штурман Сладан Мильич подготовили к гонке внедорожник, которому стукнуло уже 38 лет. На старт эта NIVA Legend вышла под стартовым номером 763 – напомним, такой код можно увидеть на номерных знаках Самарской области, где LADA Niva Legend до сих пор выпускается на Волжском автозаводе.

#763 Niva Red Legend Team Lada: Марио Якобер, Сладан Мильич

#763 Niva Red Legend Team Lada: Марио Якобер, Сладан Мильич

Фото: A.S.O.

Конечно, энтузиасты не собирались бороться за победу в общем зачете с заводской командой Audi и другими грандами. С 2021 года для машин возрастом не менее 20 лет на гонке существует отдельная категория – Dakar Classic. Ее участники соревнуются скорее в точности, чем в скорости. Цель экипажей – «собрать» все контрольные точки, в идеале оказавшись на каждой в предписанное судьями время. Приедешь позже или раньше – получаешь штрафные секунды. Но это далеко не означает, что марафон для участников классического зачета является чем-то вроде турпоездки. Во-первых, точки надо найти – и необходимость грамотно ориентироваться на местности и в дорожной книге никуда не делась. Во-вторых, в случае навигационной ошибки приходится нагонять упущенное время – и умение быстро ехать, мягко говоря, не помешает.

Само собой, на «Дакаре» очень многое зависит от надежности. Которая у NIVA Legend оказалась на достойном уровне. К примеру, на трассе четвертого этапа в песке пряталось немало камней, полностью избежать контактов с которыми было невозможно. Далеко не для всех участников это испытание прошло без последствий – в то время как подвеска Niva Legend справилась с ним вполне уверенно.

Конечно, немолодой автомобиль требовал к себе внимания. Но, во-первых, экипажу Niva Red Legend ни разу не пришлось чиниться на дистанции: даже если что-то шло не совсем так как надо, внедорожник своим ходом и без серьезных потерь добирался до бивуака – где и проводился ремонт. Более того, по словам гонщиков швейцарского коллектива, на последних этапах они вообще не занимались никакими работами по починке машины – настолько удачно для них складывались заключительные дни марафона.

Во-вторых, самой серьезной неприятностью для команды стала незначительная утечка масла из двигателя. Событие, без которого в ралли-марафонах не обходится и которое для механиков многих команд, сталкивающихся с куда более масштабными проблемами, по степени трагичности сравнима с насморком.

 

А некоторые эпизоды из тревожных быстро оказывались комичными. Дважды внедорожник на дистанции начинал издавать неприятные звуки – что вызывало неприятные мысли о возможных поломке или неисправности. На деле же каждый раз оказывалось, что во всем были виноваты камни, застрявшие в тормозах и в поворотном кулаке. Посторонние предметы оперативно удалялись, и экипаж продолжал движение без больших потерь. 

В итоге у швейцарцев хватало времени и сил, даже чтобы, поддерживая традиционный для «Дакара» дух взаимопомощи, оказывать поддержку соперникам. По ходу гонки Якобер и Мильич не раз делились запчастями с другими экипажами на NIVA Legend или помогали им выбраться из песчаных ловушек. 

Впрочем, немолодым внедорожником восхищались не только те, кому требовалась помощь на дистанции. В один из вечеров автомобилем Red Legend Team заинтересовались представители команды «КАМАЗ-мастер», а в особенности – штурман Евгений Яковлев (выступающий в составе экипажа Эдуарда Николаева). У Евгения когда-то была своя серийная NIVA Legend – и по словам спортсмена, для езды по российским дорогам ее пришлось проапгрейдить гораздо сильнее, чем машину Якобера и Мильича для сражений в аравийских песках.

 

Особенным же событием для швейцарцев стала встреча с Жаки Иксом. Во-первых, бельгиец – настоящая легенда мирового автоспорта: вице-чемпион Формулы 1, легенда гонок на выносливость, победитель «Дакара»… Во-вторых, на бивуак ралли-марафона он приехал несмотря на почтенный возраст – 77 лет. А в-третьих, в середине 80-х Икс проехал пару «Дакаров» именно за рулем NIVA Legend. Так что, к наличию этого внедорожника в числе участников бельгиец отнесся с особой теплотой. И был очень рад мини-тесту автомобиля, который Red Legend Team организовала для ветерана в традиционный день отдыха. Марио Якобер и Сладан Мильич, в свою очередь, уверены, что добраться до финиша знаменитой гонки им помогло в том числе «благословение», полученное от легендарного пилота.

Всего до финиша «Дакара» доехали два экипажа на LADA Niva Legend. Помимо Якобера и Мильича финишировать смог экипаж французского коллектива Grabowski-Chenard, который и показал лучший результат: гонщики заняли 105-ю позицию. Машина команды Niva Red Legend финишировала 115-й. Да, оба внедорожника оказались далековато от лидеров. Однако стоит заметить, что и французы, и швейцарцы вышли на старт гонки на незначительно доработанных серийных машинах – при том что среди участников классического зачета было немало чистокровных гоночных автомобилей, созданных специально для выступлений в пустыне, в свое время сражавшихся за победы в «Дакаре» и даже побеждавших в легендарной гонке.

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