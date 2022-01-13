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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Николаев выиграл этап «Дакара» с преимуществом в 15 секунд

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, Ответственный редактор

Команда КАМАЗа продолжила собирать победы на этапах рейда-марафона, вновь переиграв соперников

Николаев выиграл этап «Дакара» с преимуществом в 15 секунд

11-й и предпоследний день гонки в зачете грузовиков сложился по знакомому сценарию: три первых позиции в протоколе дня заняли камазовские экипажи. На этот раз обращает на себя внимание плотность результатов: проведя на трассе практически четыре часа, гонщики в итоге уместились в две минуты. 

Большую часть дистанции по дюнам в окрестностях Биши лидером оставался Андрей Каргинов, но ближе к финишу его смог опередить Эдуард Николаев – в итоге разрыв между ними составил всего 15 секунд в пользу четырехкратного победителя гонки. 

Лидер общего зачета Дмитрий Сотников остался на этапе третьим, из-за чего его преимущество в классификации сократилось с десяти до восьми минут. 

Ближайшим преследователем россиян в четверг стал Мартин Мацик на IVECO, уступивший восемь минут. 

Положение в общем зачете грузовиков после 11 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КАМАЗ 39:54:53
2. Russian Federation Эдуард Николаев КАМАЗ 00:08:18
3. Russian Federation Антон Шибалов КАМАЗ 01:04:50
4. Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 01:47:34
5. Netherlands Янус ван Кастерен IVECO 02:55:19
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В классе мотовездеходов сменился лидер. Американец Оскар Джонс, который оставался впереди на протяжении четырех последних дней, растерял все свое преимущество, которое составляло почти 12 минут, и пропустил на первую строчку Жерарда Фарреса.

На этапе лучшим стал Марек Гочал – для спортсменов из Польши это уже девятый подобный успех за 11 дней). 

Положение в общем зачете мотовездеходов после 11 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. Spain Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 45:24:07
2. United States Остин Джонс CAN-AM 00:01:41
3. Poland Марек Гочал CAN-AM 00:17:59
4. Lithuania Рокас Бациушка BRP 00:22:46
5. Poland Михал Гочал CAN-AM 00:29:14

Класс легких багги остается единоличной вотчиной Сета Кинтеро – американец стал быстрейшим уже в десятый раз по ходу гонки, поставив абсолютный рекорд по количеству выигранных этапов в рамках одного «Дакара».

При этом все геройства Кинтеро никак не сказались на общей классификации: допустив осечку днем ранее, Франсиско Лопес Контардо вновь обрел темп, и хотя уступил своему преследователю Себастьяну Эрикссону 20 секунд, еще на шаг приблизился к общей победе.

Россиянин Павел Лебедев стал по итогам дня четвертым и разом поднялся на две строчки в общем зачете.

Положение в зачете легких багги после 11 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. Chile Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 43:56:34
2. Sweden Себастьян Эрикссон  CAN-AM 00:55:36
3. Spain Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 04:31:22
4. Russian Federation Павел Лебедев CAN-AM 04:58:10
5. Spain Сантьяго Наварро CAN-AM 05:03:49

Результаты могут быть скорректированы по мере финиша участников

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Сайнс выиграл 11-й этап «Дакара», Аль-Аттия остался лидером
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