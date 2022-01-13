Николаев выиграл этап «Дакара» с преимуществом в 15 секунд
Команда КАМАЗа продолжила собирать победы на этапах рейда-марафона, вновь переиграв соперников
11-й и предпоследний день гонки в зачете грузовиков сложился по знакомому сценарию: три первых позиции в протоколе дня заняли камазовские экипажи. На этот раз обращает на себя внимание плотность результатов: проведя на трассе практически четыре часа, гонщики в итоге уместились в две минуты.
Большую часть дистанции по дюнам в окрестностях Биши лидером оставался Андрей Каргинов, но ближе к финишу его смог опередить Эдуард Николаев – в итоге разрыв между ними составил всего 15 секунд в пользу четырехкратного победителя гонки.
Лидер общего зачета Дмитрий Сотников остался на этапе третьим, из-за чего его преимущество в классификации сократилось с десяти до восьми минут.
Ближайшим преследователем россиян в четверг стал Мартин Мацик на IVECO, уступивший восемь минут.
Положение в общем зачете грузовиков после 11 этапов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|39:54:53
|2.
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|00:08:18
|3.
|Антон Шибалов
|КАМАЗ
|01:04:50
|4.
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|01:47:34
|5.
|Янус ван Кастерен
|IVECO
|02:55:19
В классе мотовездеходов сменился лидер. Американец Оскар Джонс, который оставался впереди на протяжении четырех последних дней, растерял все свое преимущество, которое составляло почти 12 минут, и пропустил на первую строчку Жерарда Фарреса.
На этапе лучшим стал Марек Гочал – для спортсменов из Польши это уже девятый подобный успех за 11 дней).
Положение в общем зачете мотовездеходов после 11 этапов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Жерард Фаррес Гелл
|CAN-AM
|45:24:07
|2.
|Остин Джонс
|CAN-AM
|00:01:41
|3.
|Марек Гочал
|CAN-AM
|00:17:59
|4.
|Рокас Бациушка
|BRP
|00:22:46
|5.
|Михал Гочал
|CAN-AM
|00:29:14
Класс легких багги остается единоличной вотчиной Сета Кинтеро – американец стал быстрейшим уже в десятый раз по ходу гонки, поставив абсолютный рекорд по количеству выигранных этапов в рамках одного «Дакара».
При этом все геройства Кинтеро никак не сказались на общей классификации: допустив осечку днем ранее, Франсиско Лопес Контардо вновь обрел темп, и хотя уступил своему преследователю Себастьяну Эрикссону 20 секунд, еще на шаг приблизился к общей победе.
Россиянин Павел Лебедев стал по итогам дня четвертым и разом поднялся на две строчки в общем зачете.
Положение в зачете легких багги после 11 этапов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Франсиско Лопес Контардо
|CAN-AM
|43:56:34
|2.
|Себастьян Эрикссон
|CAN-AM
|00:55:36
|3.
|Кристина Гуттьерес Эрреро
|OT3
|04:31:22
|4.
|Павел Лебедев
|CAN-AM
|04:58:10
|5.
|Сантьяго Наварро
|CAN-AM
|05:03:49
Результаты могут быть скорректированы по мере финиша участников