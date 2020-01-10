12 часов ремонта не помогли: Николаев сошел с «Дакара»

Гонщик «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев вынужден досрочно завершить выступление на ралли-марафоне «Дакар»-2020. Накануне россиянин не смог своевременно завершить пятый этап гонки из-за повреждения двигателя. Экипаж Николаева смог в полевых условиях устранить неполадку и добраться до лагеря, потратив на ремонт около 12 часов. После этого гонщик выразил готовность продолжить выступление хотя бы ради помощи коллегам по команде.

Николаев стартовал на шестом этапе, однако мог использовать всего пяти цилиндров двигателя, так как не починку шестого на утреннем бивуаке не хватило времени. На 33-м километре спецучастка из поддона двигателя из-за вибраций выпала часть кривошипно-шатунного механизма, после чего облитая маслом машина встала на трассе, сообщает пресс-служба «КвмАЗ-Мастер».

Экипаж машины не пострадал. Команда направила автомобиль техпомощи для эвакуации грузовика и его экипажа.



Николаев пять раз становился победителем «Дакара», последний раз он выиграл гонку в прошлом году.

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