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Дакар / Новости

Николаев не попал в состав команды КамАЗа на «Дакар»-2021

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Николаев не попал в состав команды КамАЗа на «Дакар»-2021
Автор:
, Журналист (Польша)

Пятикратный победитель знаменитого внедорожного марафона на этот раз выступит в новой для себя роли помощника главы команды

На пресс-конференции в Набережных челнах камазовцы объявили состав своих экипажей на предстоящее в январе Ралли Дакар. Российская заявка будет включать четыре грузовика, ведомые действующим победителем гонки Андреем Каргиновым, а также Антоном Шибаловым, Айратом Мардеевым и Дмитрием Сотниковым. 

Таким образом, Эдуард Николаев не выступит в предстоящем марафоне. Он впервые выиграл «Дакар» еще в 2010-м, будучи механиком в экипаже знаменитого Влагимира Чагина, а затем еще четырежды – в 2013, 2017, 2018 и 2019 годах – становился сильнейшим уже как гонщик. 

При этом Николаев все равно отправится в январе в Саудовскую Аравию – он станет помощником руководителя команды Чагина, сменив в этой роли челнинского ветерана Сергея Савостина. 

«Были опасения, что мы не сможем выставить четыре грузовика, придется ограничиться двумя или тремя, – сказал Владимир Чагин на пресс-конференции. – Финансовые трудности, с которыми сталкиваются компании в нашей стране и во всем мире, не могут не сказаться на спорте. Большой профессиональный спорт зависит от спонсоров. Мы благодарны всем нашим партнерам за то, что несмотря на тяжелое финансовое положение, они старались не перекладывать на нас свои потери в бизнесе».

Заводская команда представит четыре КамАЗа-43509. Эта модель выиграла два предыдущих «Дакара». Грузовики будут модернизированы по сравнению с 2020 годом, но улучшений в итоге удалось реализовать меньше, чем было задумано. Основное внимание было уделено системам охлаждения, которые стали источником проблем в последней гонке.

«Дакар» 2021 года пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Пилоты Эдуард Николаев
Автор Януш Смиловский

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