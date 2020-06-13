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Дакар / Дакар / Новость

На мотоциклы «Дакара» установят подушки безопасности. Гонщики в ужасе

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На мотоциклы «Дакара» установят подушки безопасности. Гонщики в ужасе
Автор:
, шеф-редактор
13 июн. 2020 г., 11:21

Участники ралли-рейда отреагировали на нововведения в правилах знаменитой гонки

В 2021 году на «Дакаре» введут новые правила. Ради безопасности пилотов мотоциклетного зачета в мотоциклы встроят подушки безопасности. А каждого гонщика этой категории обяжут ехать в особом жилете. В конструкцию жилета вмонтируют элементы, которые будут гасить энергию удара.

По расчетам организаторов, устройство будет срабатывать в случае падения мотогонщика. Таким способом устроители ралли-рейда рассчитывают спасти пилотов от травм, которые можно получить в аварии. Подобные жилеты применяются в MotoGP, однако во внедорожных соревнованиях их еще не использовали. Российские гонщики скептически отнеслись к нововведениям.

«Я еще не слышала, чтобы были адекватные жилеты, которые можно использовать на ралли-рейдовых гонках, которые не будут срабатывать от малейшего подпрыга, — рассказала участница «Дакара» в мотозачете Анастасия Нифонтова телеграм-каналу Cross-Country Rally. — Второй вопрос про эти подушки: а что делать, если ты упал, отряхнулся и можешь ехать дальше, а подушка сработала. Ехать дальше нельзя? Непонятно.

Может и есть какие-то наработки по этим жилетам, про которые я не слышала, а они успешно применяются во внедорожных гонках. Может, они самоподкачивающиеся? Тут у меня много вопросов».

Другой российский мотогонщик Дмитрий Агошков обратил внимание на стоимость обязательных устройств. «Дорогая штука. Мы посмотрели ценники: около 100 тысяч рублей. Это дополнительные расходы», — констатировал Агошков.

Организаторы «Дакара» объяснили такие нормы заботой о безопасности мотогонщиков. На ралли-рейде 2020 года погибли сразу два пилота, выступавших на мотоциклах: Паулу Гонсалвеш и Эдвин Стравер.

«По мне так странно, что они до сих пор не ввели обязательное ношение защиты шеи, — отреагировала Нифонтова. — Ведь люди гибнут по большей части от перелома шейных позвонков. Но, видимо, кому-то из топов не удобно в такой «шее» ездить, вот они и не принимают. Непонятно. Я бы сделала обязательной именно защиту шеи».

«Дакар»-2021 пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Этап Дакар
Пилоты Анастасия Нифонтова , Дмитрий Агошков
Автор Антон Погорельский

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