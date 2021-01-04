На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель

Второй скоростной участок «Дакара» включал в себя 457 гоночных километров между Бишой и Вади Ад-Давасиром. Пока участники гонки еще не вступили в борьбу с серьезными песками, потому отрывы на финише измерялись минутами.

В зачете внедорожников с самого старта лидерство захватил Петерансель, однако от Mini 13-кратного триумфатора марафона не отставал Нассер Аль-Аттия на Toyota. Катарец долго держался примерно в минуте позади, а на отметке в две трети дистанции смог выйти вперед.

В итоге Аль-Аттия финишировал с лучшим временем в 37-й раз в карьере и во второй в этом году – до этого он уже опередил соперников на прологе в субботу. Но даже два выигранных дня из трех возможных не позволили Нассеру вернуть лидерство. Петерансель, уступив по итогам понедельника 2 минуты и 35 секунд, возглавил таблицу общего зачета.

Бывший лидер Карлос Сайнс-старший по итогам дня стал третьим (+9:17), а в генеральной классификации опустился на вторую позицию. После финиша он признал, что мотор Mini команды X-raid не развивает полной мощности.

Россиянин Владимир Васильев после неудачного первого спецучастка на этот раз показал девятое время, но пока не входит в десятку лидеров «абсолюта».

Результаты Ралли Дакар после двух этапов (зачет внедорожников)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст. 1. Стефан Петерансель Mini 7 часов 17 мин 18 сек 2. Карлос Сайнс-ст. Mini +6:37 3. Нассер Аль-Аттия Toyota +9:14 4. Матье Серрадори Century +14:21 5. Якуб Пшигоньский Toyota +24:27 6. Язид Аль-Раджи Toyota +27:32 7. Себастьен Леб BRX +36:40 8. Брайан Багадванат Century +37:51 ...14. Владимир Васильев Mini +47:13

У мотоциклистов тоже три из трех

В зачете гонщиков на двухколесной технике лидерство также постоянно переходит из рук в руки. После Рики Брабека и Тоби Прайса гонку возглавил Хуан Барреда Борт.

Испанец на Honda вырвался вперед с самого старта и оставался первым по ходу всего дня. Он опередил Брабека на 3 минуты 55 секунд, а в общем зачете выигрывает у своего американского напарника уже более шести минут.

День стал полным провалом для KTM – ни один гонщик марки, которая на «Дакаре» считается синонимом успеха, не попал в первую шестерку. Более того, один из лидеров австрийской команды Маттиас Валькнер, бронзовый призер марафона 2018 года, из-за проблем с мотором потерял два с четвертью часа.

Результаты Ралли Дакар после двух этапов (зачет мотоциклистов)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст. 1. Хуан Барреда Борт Honda 8 часов 15 мин 38 сек 2. Рики Брабек Honda +6:23 3. Росс Брэнч Yamaha +6:37 4. Пабло Кинтанилья Husqvarna +7:16 5. Ксавье де Сультре Husqvarna +8:25

В классе гонщиков на квадроциклах американец Пабло Копетти показал лучшее время в понедельник, но лидером гонки остался Александр Жиру из Франции, который на минуту с небольшим опережает чилийца Джованни Энрико.

Во вторник участникам «Дакара» предстоит преодолеть 403 километра по кольцевому маршруту в окрестностях Вади Ад-Давасира.

Результаты могут быть скорректированы по мере финиша участников