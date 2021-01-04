На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель
Нассер Аль-Аттия одержал в понедельник вторую победу в гонке 2021 года, но третьим за три дня лидером общего зачета стал Стефан Петерансель
Второй скоростной участок «Дакара» включал в себя 457 гоночных километров между Бишой и Вади Ад-Давасиром. Пока участники гонки еще не вступили в борьбу с серьезными песками, потому отрывы на финише измерялись минутами.
В зачете внедорожников с самого старта лидерство захватил Петерансель, однако от Mini 13-кратного триумфатора марафона не отставал Нассер Аль-Аттия на Toyota. Катарец долго держался примерно в минуте позади, а на отметке в две трети дистанции смог выйти вперед.
В итоге Аль-Аттия финишировал с лучшим временем в 37-й раз в карьере и во второй в этом году – до этого он уже опередил соперников на прологе в субботу. Но даже два выигранных дня из трех возможных не позволили Нассеру вернуть лидерство. Петерансель, уступив по итогам понедельника 2 минуты и 35 секунд, возглавил таблицу общего зачета.
Бывший лидер Карлос Сайнс-старший по итогам дня стал третьим (+9:17), а в генеральной классификации опустился на вторую позицию. После финиша он признал, что мотор Mini команды X-raid не развивает полной мощности.
Россиянин Владимир Васильев после неудачного первого спецучастка на этот раз показал девятое время, но пока не входит в десятку лидеров «абсолюта».
Результаты Ралли Дакар после двух этапов (зачет внедорожников)
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Время/Отст.
|1.
|Стефан Петерансель
|Mini
|7 часов 17 мин 18 сек
|2.
|Карлос Сайнс-ст.
|Mini
|+6:37
|3.
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|+9:14
|4.
|Матье Серрадори
|Century
|+14:21
|5.
|Якуб Пшигоньский
|Toyota
|+24:27
|6.
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+27:32
|7.
|Себастьен Леб
|BRX
|+36:40
|8.
|Брайан Багадванат
|Century
|+37:51
|...14.
|Владимир Васильев
|Mini
|+47:13
У мотоциклистов тоже три из трех
В зачете гонщиков на двухколесной технике лидерство также постоянно переходит из рук в руки. После Рики Брабека и Тоби Прайса гонку возглавил Хуан Барреда Борт.
Испанец на Honda вырвался вперед с самого старта и оставался первым по ходу всего дня. Он опередил Брабека на 3 минуты 55 секунд, а в общем зачете выигрывает у своего американского напарника уже более шести минут.
День стал полным провалом для KTM – ни один гонщик марки, которая на «Дакаре» считается синонимом успеха, не попал в первую шестерку. Более того, один из лидеров австрийской команды Маттиас Валькнер, бронзовый призер марафона 2018 года, из-за проблем с мотором потерял два с четвертью часа.
Результаты Ралли Дакар после двух этапов (зачет мотоциклистов)
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Время/Отст.
|1.
|Хуан Барреда Борт
|Honda
|8 часов 15 мин 38 сек
|2.
|Рики Брабек
|Honda
|+6:23
|3.
|Росс Брэнч
|Yamaha
|+6:37
|4.
|Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|+7:16
|5.
|Ксавье де Сультре
|Husqvarna
|+8:25
В классе гонщиков на квадроциклах американец Пабло Копетти показал лучшее время в понедельник, но лидером гонки остался Александр Жиру из Франции, который на минуту с небольшим опережает чилийца Джованни Энрико.
Во вторник участникам «Дакара» предстоит преодолеть 403 километра по кольцевому маршруту в окрестностях Вади Ад-Давасира.
Результаты могут быть скорректированы по мере финиша участников
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Дакар
|Автор
|Александр Кабановский