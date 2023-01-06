На «Дакаре» поменяли маршрут 6-го этапа. У мотогонщиков выиграл Бенавидес
Организаторам марафона пришлось спешно корректировать программу гонки из-за сильных дождей в Саудовской Аравии
Перед стартом шестого этапа «Дакара» его устроители объявили, что вынуждены менять маршрут гонки. Бивуак в Аль-Дувадими, куда участники изначально должны были прибыть в пятницу, залило дождями. Решено было отказаться от него и ехать напрямую в Эр-Рияд, столицу государства.
Из-за этого общая дистанция, которую требовалось преодолеть 6 января, составила почти 1000 километров, из которых только 373 составлял скоростной участок.
Такие изменения привели к серьезному росту нагрузки на спортсменов, особенно мотогонщиков, которым и так приходится просыпаться в четыре часа утра. Возможно, поэтому на дистанции все ехали довольно осторожно, и результаты оказались близкими.
Автором лучшего времени впервые на «Дакаре» 2023 года стал Лучано Бенавидес, который не входит даже в шестерку лидеров (треть место занимает его родной брат Кевин).
Лидер общего зачета Скайлер Хаус показал второе время дня и чуть увеличил отрыв от соперников.
Продолжает удивлять Хоан Барреда – еще в первые дни он сломал пальцы на ноге, а в четверг, как выяснилось, после падения потерял сознание. Несмотря на это, 39-летний испанец не просто продолжает гонку, но и демонстрирует отличную скорость. Гонщик Honda поднялся на четвертую строчку в классификации позади неизменной тройки лидеров.
Хотя позади уже неделя гонки, первая десятка у мотоциклистов укладывается в 25 минут, что не позволяет назвать фаворита и обещает интересное продолжение борьбы.
Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет Мото
|
Поз.*
|
Этап**
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1 (1)
|2
|Скайлер Хаус
|Husqvarna
|26 ч 31:52
|2 (2)
|3
|
Тоби Прайс
|
KTM
|+3:31
|3 (3)
|5
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|+7:01
|4 (6)
|4
|Хоан Барреда Борт
|
Honda
|+10:57
|5 (5)
|11
|Адриен Ван Беверен
|
Honda
|+12:20
|6 (7)
|6
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|+12:22
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
На 7-8 января решено было перенести марафонский отрезок гонки без посторонней помощи на ночном сервисе.
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