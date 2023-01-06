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Перед стартом шестого этапа «Дакара» его устроители объявили, что вынуждены менять маршрут гонки. Бивуак в Аль-Дувадими, куда участники изначально должны были прибыть в пятницу, залило дождями. Решено было отказаться от него и ехать напрямую в Эр-Рияд, столицу государства.

Из-за этого общая дистанция, которую требовалось преодолеть 6 января, составила почти 1000 километров, из которых только 373 составлял скоростной участок.

Такие изменения привели к серьезному росту нагрузки на спортсменов, особенно мотогонщиков, которым и так приходится просыпаться в четыре часа утра. Возможно, поэтому на дистанции все ехали довольно осторожно, и результаты оказались близкими.

Автором лучшего времени впервые на «Дакаре» 2023 года стал Лучано Бенавидес, который не входит даже в шестерку лидеров (треть место занимает его родной брат Кевин).

Лидер общего зачета Скайлер Хаус показал второе время дня и чуть увеличил отрыв от соперников.

Продолжает удивлять Хоан Барреда – еще в первые дни он сломал пальцы на ноге, а в четверг, как выяснилось, после падения потерял сознание. Несмотря на это, 39-летний испанец не просто продолжает гонку, но и демонстрирует отличную скорость. Гонщик Honda поднялся на четвертую строчку в классификации позади неизменной тройки лидеров.

Хотя позади уже неделя гонки, первая десятка у мотоциклистов укладывается в 25 минут, что не позволяет назвать фаворита и обещает интересное продолжение борьбы.

Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет Мото Поз.* Этап** Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (1) 2 Скайлер Хаус Husqvarna 26 ч 31:52 2 (2) 3 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM +3:31 3 (3) 5 Кевин Бенавидес KTM +7:01 4 (6) 4 Хоан Барреда Борт Honda +10:57 5 (5) 11 Адриен Ван Беверен Honda +12:20 6 (7) 6 Пабло Кинтанилья Honda +12:22 *в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе На 7-8 января решено было перенести марафонский отрезок гонки без посторонней помощи на ночном сервисе.