На «Дакаре» лидер гонки опять сошел из-за травм
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Лучшие мотоциклисты продолжают сходить с гонки
Лидер общего зачета ралли-рейда «Дакар» Начо Корнехо после финиша 10-го этапа отправился в больницу. Гонщик попал в аварию во время спецучастка, проиграл 17 минут и лишился лидерства в гонке. После окончания этапа Корнехо обследовали и отправили в больницу, из-за чего он вынужден был сняться с гонки.
Отметим, что лидеры мотоциклетного зачета покидают «Дакар» второй день подряд. Вчера Тоби Прайс, шедший вторым, попал в аварию и сломал ключицу. Сам мотоциклист в посте в твиттере отнесся к травме с иронией: «Наконец-то я сломал 30-ю кость! Я мало что помню, но ключица, плечо и рука сильно болят, потребуется операция. Жаль, что не добрался до финиша и подвел команду и спонсоров. Но это гонки, так бывает».
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Иван Матушкин
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На «Дакаре» лидер гонки опять сошел из-за травм
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