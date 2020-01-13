«Мы оцепенели». Алонсо о гибели Гонсалвеша
Участники ралли «Дакар» рассказали о своих чувствах по поводу трагедии на седьмом этапе с мотогонщиком Паулу Гонсалвешом.
В прошедшее воскресенье в «Дакаре» впервые с 2015 года погиб гонщик. Врачи обнаружили опытного мотогонщика Паулу Гонсалвеша на отметке 276 км спецучастка без сознания, а позже констатировали смерть.
«Мы были в оцепенении, – сказал двукратный чемпион Ф1 Фернандо Алонсо журналистам в бивуаке. – Особенно тяжело сейчас, когда вы мне подтверждаете эти новости. Когда мы добрались до финиша, ходили какие-то слухи, но мы ни с кем не общались.
Это ведь те же самые люди, которые соревнуются с вами в гонке и разделяют ту же страсть, желание сделать все правильно. Когда такие вещи происходят, совершенно не хочется говорить о чем-то еще.
В конце концов, это спорт, это часть нашей карьеры, нашей страсти. Жизнь превыше всего остального. Трудно принять это и двигаться дальше».
Лидер марафона Карлос Сайнс добавил: «Прежде всего это печальный день для "Дакара", остается неприятный привкус. Мы видели, что произошло что-то серьезное, когда проезжали мимо. Соболезную семье Паулу».
Вечером воскресенья на традиционном брифинге гонщики отдали дань памяти Гонсалвешу, а организаторы гонки решили отменить следующий этап в классах мото- и квадроциклов.
«Очень трудно такое пережить, – сказал директор "Дакара" Давид Кастера. – Мы здесь для того, чтобы мечтать, радоваться, видеть счастливые лица... а теперь мы сталкиваемся с этим.
Все мы знаем, что мотогонки опасны. Я проехал пять "Дакаров" на мотоцикле. Порой по утрам скручивает живот – ведь понимаешь, что защиты у тебя нет, ничего нет. Все это понимают. Паулу был профессионалом, который знал, чем рискует. Этот спорт опасен».
Рики Брабек, лидирующий в своем классе, был одним из немногих мотоциклистов, которые общались с прессой после финиша.
«Все мы знаем, что мотогонки опасны, случиться может всякое, – сказал он. – К сожалению, сегодня мы потеряли одного из наших товарищей. Тяжело об этом говорить. Это очень печальный день для спорта. Мы будем молиться за его семью, и это единственное, что мы можем сделать. Сейчас моя позиция в гонке не имеет особого значения. Потеря близкого человека – вот что действительно важно.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Паулу Гонсалвеш
|Автор
|Чарльз Брэдли
«Мы оцепенели». Алонсо о гибели Гонсалвеша
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