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Данило Петруччи десять лет выступал в премьер-классе MotoGP, одержав две победы, но в конце 2021 года вынужден был покинуть чемпионат. Он дебютировал на Ралли Дакар, где несмотря на сложное начало смог выиграть один из этапов за команду KTM.

Гонщик собирался и дальше стартовать в чемпионате FIM по ралли-рейдам, для которого «Дакар» является первым этапом, однако внезапно переключился на кольцевые соревнования в Америке с Ducati.

Как рассказал сам Петруччи, это произошло из-за ухудшения отношений с KTM.

«Я собирался проехать "Дакар", а потом остальные гонки рейдового чемпионата, – признался Данило в интервью Motorsport.com. – Но еще до "Дакара" у нас с KTM начались сложности, мы просто не понимали друг друга.

Думаю, впервые за всю карьеру мне пришлось вспомнить, что я еще и человек – и сказать самому себе: "Что ж, у меня есть кое-какой опыт, теперь я попробую что-то другое". И в особенности по этой причине сложности в диалоге с KTM доставляли такие проблемы. Я просто не ожидал такого.

И тогда я решил, что, возможно, стоит просто уехать в Америку и получать удовольствие – ведь для меня прежде всего важно вновь испытывать положительные эмоции от езды на мотоцикле. По ходу прошлого сезона в MotoGP их не было».

Он продолжил: «Собственно, именно по этой причине я перешел в ралли. Но понял, что продолжать выступления в этих гонках с KTM – не вариант.

Потому пришлось осмотреться по сторонам – и оказалось, что мои бывшие боссы из Ducati очень хотят возобновить сотрудничество. И я согласился, так как прежде всего для меня важна человеческая сторона дела. И я начал новую историю в новом месте, чтобы получать удовольствие и не испытывать большого прессинга. Буду делать то, что люблю больше всего – гонять на мотоцикле».