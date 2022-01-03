Муравейник и проколы. Камазовцы рассказали о старте «Дакара»
Второй день подряд гонщики заводской команды из Набережных Челнов заняли все четыре верхние строчки в своем зачете. Но так ли просто все было?
По итогам первого полноценного спецучастка Ралли Дакар 2 января никто из соперников не смог угнаться за экипажами на КамАЗах – Дмитрий Сотников стал лидером гонки, всего полминуты уступил ему вернувшийся за руль после годичного перерыва Эдуард Николаев.
Однако сухие строки протокола не в силах рассказать о тех тружностях, которые гонщикам пришлось преодолевать в аравийской пустыне. Узнать о них можно только из первых уст – сделать это позволяет видеодневник команды.
Его очередной выпуск начинается с рассказа о гоночной экипировке, затем спортсмены делятся впечатлениями от субботнего пролога, а заключительная часть повествует о событиях воскресного дня.
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