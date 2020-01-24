Мотоциклист Эдвин Стравер скончался после аварии в «Дакаре»

Эдвин Стравер скончался минувшей ночью в присутствии своих близких в результате полученных травм на предпоследнем этапе ралли-марафона.

По ходу 11-го этапа мотоциклист попал в аварию. Около десяти минут у Стравера не было сердцебиения, прежде чем его реанимировали врачи. В критическом состоянии гонщик был доставлен в больницу в Эр-Рияде, где у него диагностировали перелом в верхней части шейного отдела позвоночника.

В прошлую среду гонщик, который так и не пришел в сознание, был доставлен в Нидерланды, где вновь было подтверждено, что мозг получил слишком серьезные повреждения. После согласия семьи врачи отключили его от аппарата искусственного дыхания.

Стравер проводил третий для себя «Дакар», выступая на KTM 450 EXC в классе Original by Motul. Он занимал 38-е место в общем зачете мотогонщиков, а перед стартом последнего для себя этапа занимал четвертую позицию в подкатегории.

В 2019-м Стравер победил в классе Original by Motul. В Нидерландах он работал инженером в сфере технического обслуживания и владел компанией в Рейсвейке.

Он стал вторым мотогонщиком, который скончался в результате аварии в «Дакаре» в 2020 году. После аварии на седьмом этапе погиб Паулу Гонсалвеш.