Мотогонщик Клейн стал четвертым лидером «Дакара» за три дня

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2 января участники марафона покинули лагерь Си-Кэмп, где провели без малого неделю, и направились на восток в сторону города Аль-Ула. Дистанция скоростного участка составила солидные 430 км.

Мотоциклисты первыми приняли старт в 7 утра по местному времени. Раньше всех на дистанцию отправился Рики Брабек – американец стал лидером гонки после того, как финишировавший накануне первым Даниэль Сэндерс получил штраф и откатился назад.

Однако отсутствие чужих следов сыграло против американца – он ехал медленнее преследователей и в итоге завершил день лишь в середине второго десятка.

Лидером этапа поначалу стал южноафриканец Майкл Дочерти на Husquarna, затем его опередил Сэндерс, а в самом конце вперед вышел Мэйсон Клейн на KTM. Гонщик из США стал уже третьим победителем этапа на нынешнем «Дакаре» и четвертым – если считать перестановки из-за штрафов – лидером гонки.

В тройку по итогам дня вошли Себастьян Бюлер и Скайлер Хаус, стартовавшие позади, однако отрывы пока слишком малы, и гонщики первой шестерки не уступили своих позиций в общем зачете.

По опыту предыдущего этапа уже известно, что результаты до вечера следует считать предварительными – в этом году организаторы очень строго контролируют соблюдение гонщиками максимальной скорости и сразу начисляют штрафную минуту за каждое превышение.

Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет Мото

Поз.* Этап** Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (6) 1 Мэйсон Клейн KTM 9 ч 38:28 2 (3) 5 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM +1:41 3 (4) 6 Хоан Барреда Борт Honda +2:03 4 (2) 8 Кевин Бенавидес KTM +2:25 5 (5) 9 Даниэль Сэндерс GasGas +4:21 6 (1) 15 Рики Брабек Honda +5:11

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

Во вторник «Дакар» продолжится 447-километровым этапом до Хаиля.