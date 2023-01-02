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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Мотогонщик Клейн стал четвертым лидером «Дакара» за три дня

Американец на KTM стал быстрейшим в понедельник и возглавил общий зачет своей категории

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Мотогонщик Клейн стал четвертым лидером «Дакара» за три дня
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2 января участники марафона покинули лагерь Си-Кэмп, где провели без малого неделю, и направились на восток в сторону города Аль-Ула. Дистанция скоростного участка составила солидные 430 км. 

Мотоциклисты первыми приняли старт в 7 утра по местному времени. Раньше всех на дистанцию отправился Рики Брабек – американец стал лидером гонки после того, как финишировавший накануне первым Даниэль Сэндерс получил штраф и откатился назад. 

Однако отсутствие чужих следов сыграло против американца – он ехал медленнее преследователей и в итоге завершил день лишь в середине второго десятка. 

Лидером этапа поначалу стал южноафриканец Майкл Дочерти на Husquarna, затем его опередил Сэндерс, а в самом конце вперед вышел Мэйсон Клейн на KTM. Гонщик из США стал уже третьим победителем этапа на нынешнем «Дакаре» и четвертым – если считать перестановки из-за штрафов – лидером гонки. 

В тройку по итогам дня вошли Себастьян Бюлер и Скайлер Хаус, стартовавшие позади, однако отрывы пока слишком малы, и гонщики первой шестерки не уступили своих позиций в общем зачете. 

По опыту предыдущего этапа уже известно, что результаты до вечера следует считать предварительными – в этом году организаторы очень строго контролируют соблюдение гонщиками максимальной скорости и сразу начисляют штрафную минуту за каждое превышение.

Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет Мото

Поз.*
Этап**
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 (6) 1 United States Мэйсон Клейн
KTM
 9 ч 38:28
2 (3) 5
Australia Тоби Прайс
KTM
 +1:41
3 (4) 6 Spain Хоан Барреда Борт
Honda
 +2:03
4 (2) 8 Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 +2:25
5 (5) 9 Australia Даниэль Сэндерс
GasGas
 +4:21
6 (1) 15 United States Рики Брабек
Honda
 +5:11

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

Во вторник «Дакар» продолжится 447-километровым этапом до Хаиля. 

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