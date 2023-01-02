Мотогонщик Клейн стал четвертым лидером «Дакара» за три дня
Американец на KTM стал быстрейшим в понедельник и возглавил общий зачет своей категории
2 января участники марафона покинули лагерь Си-Кэмп, где провели без малого неделю, и направились на восток в сторону города Аль-Ула. Дистанция скоростного участка составила солидные 430 км.
Мотоциклисты первыми приняли старт в 7 утра по местному времени. Раньше всех на дистанцию отправился Рики Брабек – американец стал лидером гонки после того, как финишировавший накануне первым Даниэль Сэндерс получил штраф и откатился назад.
Однако отсутствие чужих следов сыграло против американца – он ехал медленнее преследователей и в итоге завершил день лишь в середине второго десятка.
Лидером этапа поначалу стал южноафриканец Майкл Дочерти на Husquarna, затем его опередил Сэндерс, а в самом конце вперед вышел Мэйсон Клейн на KTM. Гонщик из США стал уже третьим победителем этапа на нынешнем «Дакаре» и четвертым – если считать перестановки из-за штрафов – лидером гонки.
В тройку по итогам дня вошли Себастьян Бюлер и Скайлер Хаус, стартовавшие позади, однако отрывы пока слишком малы, и гонщики первой шестерки не уступили своих позиций в общем зачете.
По опыту предыдущего этапа уже известно, что результаты до вечера следует считать предварительными – в этом году организаторы очень строго контролируют соблюдение гонщиками максимальной скорости и сразу начисляют штрафную минуту за каждое превышение.
Положение в Ралли Дакар после 2-го этапа. Зачет Мото
|
Поз.*
|
Этап**
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1 (6)
|1
|Мэйсон Клейн
|
KTM
|9 ч 38:28
|2 (3)
|5
|
Тоби Прайс
|
KTM
|+1:41
|3 (4)
|6
|Хоан Барреда Борт
|
Honda
|+2:03
|4 (2)
|8
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|+2:25
|5 (5)
|9
|Даниэль Сэндерс
|
GasGas
|+4:21
|6 (1)
|15
|Рики Брабек
|
Honda
|+5:11
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
Во вторник «Дакар» продолжится 447-километровым этапом до Хаиля.
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