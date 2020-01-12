Мотогонщик Гонсалвеш погиб по ходу седьмого этапа «Дакара»

Паулу Гонсалвеш проводил свой 13-й «Дакар». Он был хорошо знаком с внедорожными гонками, давно и успешно выступая в этой дисциплине. В его активе – три выигранных спецучастка в прошлые годы и второе место по итогам марафона-2015.

12 января на трассе между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром датчик на байке 40-летнего Гонсалвеша, с этого сезона перешедшего из Honda в команду индийского производителя Hero, зафиксировал падение на бок в районе 276-го километра. Прибыв на место на вертолете, медики нашли португальца без сознания, зафиксировав у него остановку сердца.

После попыток реанимировать Гонсалвеша на месте было принято решение доставить его в госпиталь города Лайла, где доктора констатировали смерть спортсмена.

В нынешнем «Дакаре» из-за технических проблем и большой потери времени Паулу занимал 46-е место.

Это первая смерть в гонке 2020 года. Последним мотогонщиком, погибшим на «Дакаре», был польский дебютант Михал Херник – в 2015-м его жизнь унесло обезвоживание.

Первоначально в новости причиной смерти Паулу Гонсалвеша были названы последствия аварии. Мы приносим извинения читателям за эту неточность.

Дополнительная информация: Серхио Лильо

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