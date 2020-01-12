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Дакар / Ралли «Дакар» / Некролог

Мотогонщик Гонсалвеш погиб по ходу седьмого этапа «Дакара»

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Мотогонщик Гонсалвеш погиб по ходу седьмого этапа «Дакара»
Автор:
, Ответственный редактор
12 янв. 2020 г., 09:35

Опытный португалец, выступавший на байке Hero, по ходу воскресного спецучастка был найден на дистанции с остановкой сердца.

Паулу Гонсалвеш проводил свой 13-й «Дакар». Он был хорошо знаком с внедорожными гонками, давно и успешно выступая в этой дисциплине. В его активе – три выигранных спецучастка в прошлые годы и второе место по итогам марафона-2015.

12 января на трассе между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром датчик на байке 40-летнего Гонсалвеша, с этого сезона перешедшего из Honda в команду индийского производителя Hero, зафиксировал падение на бок в районе 276-го километра. Прибыв на место на вертолете, медики нашли португальца без сознания, зафиксировав у него остановку сердца. 

После попыток реанимировать Гонсалвеша на месте было принято решение доставить его в госпиталь города Лайла, где доктора констатировали смерть спортсмена. 

В нынешнем «Дакаре» из-за технических проблем и большой потери времени Паулу занимал 46-е место. 

Это первая смерть в гонке 2020 года. Последним мотогонщиком, погибшим на «Дакаре», был польский дебютант Михал Херник – в 2015-м его жизнь унесло обезвоживание. 

Первоначально в новости причиной смерти Паулу Гонсалвеша были названы последствия аварии. Мы приносим извинения читателям за эту неточность. 

Дополнительная информация: Серхио Лильо

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
Пилоты Паулу Гонсалвеш
Команды Hero
Автор Александр Кабановский

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5 янв. - 17 янв.
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 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
22:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
22:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
07:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
03:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
04:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
04:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
04:15
06:15
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пт 10 янв.
пт 10 янв.
04:00
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День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
04:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
04:00
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Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
04:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
04:00
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Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
04:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
04:00
06:00
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