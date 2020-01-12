Мотогонщик Гонсалвеш погиб по ходу седьмого этапа «Дакара»
Опытный португалец, выступавший на байке Hero, по ходу воскресного спецучастка был найден на дистанции с остановкой сердца.
Паулу Гонсалвеш проводил свой 13-й «Дакар». Он был хорошо знаком с внедорожными гонками, давно и успешно выступая в этой дисциплине. В его активе – три выигранных спецучастка в прошлые годы и второе место по итогам марафона-2015.
12 января на трассе между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром датчик на байке 40-летнего Гонсалвеша, с этого сезона перешедшего из Honda в команду индийского производителя Hero, зафиксировал падение на бок в районе 276-го километра. Прибыв на место на вертолете, медики нашли португальца без сознания, зафиксировав у него остановку сердца.
После попыток реанимировать Гонсалвеша на месте было принято решение доставить его в госпиталь города Лайла, где доктора констатировали смерть спортсмена.
В нынешнем «Дакаре» из-за технических проблем и большой потери времени Паулу занимал 46-е место.
Это первая смерть в гонке 2020 года. Последним мотогонщиком, погибшим на «Дакаре», был польский дебютант Михал Херник – в 2015-м его жизнь унесло обезвоживание.
Первоначально в новости причиной смерти Паулу Гонсалвеша были названы последствия аварии. Мы приносим извинения читателям за эту неточность.
Дополнительная информация: Серхио Лильо
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|Пилоты
|Паулу Гонсалвеш
|Команды
|Hero
|Автор
|Александр Кабановский
Мотогонщик Гонсалвеш погиб по ходу седьмого этапа «Дакара»
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