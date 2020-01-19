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Дакар / Ралли «Дакар» / Новость

«Их сила была в количестве». Сайнс ответил на претензии Аль-Аттии

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«Их сила была в количестве». Сайнс ответил на претензии Аль-Аттии
Автор:
Соавтор: Серхио Лийо
19 янв. 2020 г., 15:43

Победитель ралли-марафона «Дакар» объяснил, что горд успехом своей команды X-raid, которая обыграла соперников из Toyota в песках Аравийской пустыни, даже имея заметно меньше экипажей.

Карлос Сайнс одержал третью в карьере победу в самом знаменитом внедорожном ралли за рулем моноприводной багги Mini. 57-летний  испанец опередил Нассера Аль-Аттию из Toyota на шесть минут и обновил собственный рекорд по максимальному возрасту для победителя «Дакара».

После своего поражения Аль-Аттия счел, что регламент давал преимущество багги Mini в приводом на одну ось – кроме Сайнса на такой машине выступал и Стефан Петерансель, который финишировал третьим. Однако сам Карлос отметил, что у Toyota тоже было преимущество – четыре экипажа против двух у Mini – просто команда не смогла им воспользоваться.

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«Это был трудный "Дакар", мы атаковали с первого до последнего дня, и у нас было два серьезных соперника в лице Нассера и Стефана, – сказал Сайнс журналистам. – Мы гордимся победой на нашем новом автомобиле.

В начале гонки было много машин Toyota среди всего двух моноприводных багги Mini – для них это был своего года гандикап. Но я с самого начала знал, что в итоге гонка будет идти между Нассером, Стефаном и мной – так и получилось. Было очень трудно бороться до конца.

Это одна из тех [побед], которыми можно гордиться. Другие победы не нужно обесценивать, но они другие».

На вопрос, собирается ли он вернуться в "Дакар" в 2021 году для защиты титула, Сайнс ответил: «Не знаю. Для начала я хочу отдохнуть и восстановиться. Стресс был серьезным. Но, зная себя, через три-четыре дня голова снова начинает думать о гонках».

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Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Пилоты Карлос Сайнс-ст.
Автор Джейми Кляйн

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5 янв. - 17 янв.
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Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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