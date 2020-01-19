«Их сила была в количестве». Сайнс ответил на претензии Аль-Аттии

Карлос Сайнс одержал третью в карьере победу в самом знаменитом внедорожном ралли за рулем моноприводной багги Mini. 57-летний испанец опередил Нассера Аль-Аттию из Toyota на шесть минут и обновил собственный рекорд по максимальному возрасту для победителя «Дакара».

После своего поражения Аль-Аттия счел, что регламент давал преимущество багги Mini в приводом на одну ось – кроме Сайнса на такой машине выступал и Стефан Петерансель, который финишировал третьим. Однако сам Карлос отметил, что у Toyota тоже было преимущество – четыре экипажа против двух у Mini – просто команда не смогла им воспользоваться.

«Это был трудный "Дакар", мы атаковали с первого до последнего дня, и у нас было два серьезных соперника в лице Нассера и Стефана, – сказал Сайнс журналистам. – Мы гордимся победой на нашем новом автомобиле.

В начале гонки было много машин Toyota среди всего двух моноприводных багги Mini – для них это был своего года гандикап. Но я с самого начала знал, что в итоге гонка будет идти между Нассером, Стефаном и мной – так и получилось. Было очень трудно бороться до конца.

Это одна из тех [побед], которыми можно гордиться. Другие победы не нужно обесценивать, но они другие».

На вопрос, собирается ли он вернуться в "Дакар" в 2021 году для защиты титула, Сайнс ответил: «Не знаю. Для начала я хочу отдохнуть и восстановиться. Стресс был серьезным. Но, зная себя, через три-четыре дня голова снова начинает думать о гонках».