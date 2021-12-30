Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / LADA Niva возвращается на «Дакар». И это машина родом из СССР!
Дакар / Дакар Новости

Машина участников «Дакара» сгорела за два дня до старта

Автор:

Знаменитая гонка понесла потерю еще до начала: багги команды Rebellion Racing не подлежит восстановлению после пожара на тестах

Машина участников «Дакара» сгорела за два дня до старта

В преддверии стартующего рейда-марафона «Дакар» несколько команд решили провести финальную обкатку в окрестностях Джидды, где в субботу начнется борьба за победу. 

Для команды Rebellion, известной по выступлениям в Ле-Мане, эти заезды закончились трагически: багги DXX, которой управлял владелец коллектива Александре Пеши, загорелась на дистанции и была полностью уничтожена огнем. Гонщик и его штурман Стефан Куни не пострадали.

В предстоящей гонке Rebellion собиралась стартовать двумя машинами, второй экипаж составили чемпион мира WEC и трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма с Реми Буланже. Кто из гонщиков теперь поедет на единственной оставшейся багги, пока неизвестно. 

Пока в Джидде проходят административные и технические проверки.

Читайте также:
Техника команды Rebellion Racing

Техника команды Rebellion Racing

Фото: Rebellion Racing

Поделились
Комментарии
LADA Niva возвращается на «Дакар». И это машина родом из СССР!
Предыдущая новость

LADA Niva возвращается на «Дакар». И это машина родом из СССР!
Загрузить комментарии
Rebellion Racing Больше от
Rebellion Racing
В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1 8 часов Бахрейна
WEC

В финальной гонке сезона WEC выступят всего две машины LMP1

Rebellion одержала вторую победу в сезоне чемпионата гонок на выносливость
WEC

Rebellion одержала вторую победу в сезоне чемпионата гонок на выносливость

Гонщики Rebellion в третий раз подряд завоевали поул на этапе WEC Остин
WEC

Гонщики Rebellion в третий раз подряд завоевали поул на этапе WEC

Самое важное:

Машина участников «Дакара» сгорела за два дня до старта
Дакар Дакар

Машина участников «Дакара» сгорела за два дня до старта

LADA Niva возвращается на «Дакар». И это машина родом из СССР!
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT

LADA Niva возвращается на «Дакар». И это машина родом из СССР!

Гонщик Toyota с седьмого раза сдал негативный тест на коронавирус
Дакар Дакар

Гонщик Toyota с седьмого раза сдал негативный тест на коронавирус

Гонщик Toyota рискует не стартовать на «Дакаре»
Дакар Дакар

Гонщик Toyota рискует не стартовать на «Дакаре»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.