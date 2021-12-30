Машина участников «Дакара» сгорела за два дня до старта

В преддверии стартующего рейда-марафона «Дакар» несколько команд решили провести финальную обкатку в окрестностях Джидды, где в субботу начнется борьба за победу.

Для команды Rebellion, известной по выступлениям в Ле-Мане, эти заезды закончились трагически: багги DXX, которой управлял владелец коллектива Александре Пеши, загорелась на дистанции и была полностью уничтожена огнем. Гонщик и его штурман Стефан Куни не пострадали.

В предстоящей гонке Rebellion собиралась стартовать двумя машинами, второй экипаж составили чемпион мира WEC и трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма с Реми Буланже. Кто из гонщиков теперь поедет на единственной оставшейся багги, пока неизвестно.

Пока в Джидде проходят административные и технические проверки.

Техника команды Rebellion Racing Фото: Rebellion Racing