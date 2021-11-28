Маршрут «Дакара» 2022: Новые участки и больше песка

Организаторы ралли-марафона «Дакар» официально представили маршрут соревнования на 2022 год. «Дакар» стартует 1 января и, как и в последние годы пройдет в Саудовской Аравии.

Общая протяженность маршрута составит 8375 километров, из которых 4258 километрво придется на спецучастки. 70% всей дистанции пройдет по новому маршруту, что усложняет навигацию на «Дакаре».

В отличие от предыдущих этапов маршрут не заходит в глубь Аравийского полуострова и минует пустыню Руб-эль-Хали. Однако организаторы постарались и нашли возможность увеличить протяженность песчаных участков с 60 до 70%.

Ожидается, что в ралли-марафоне примут участие 1065 спортсменов на 578 транспортных средствах, включая машины «Дакар Классик». Это будут 149 мотоциклов, 97 автомобилей, 58 грузовиков и 21 квадроцикл.

Одним из нововведений станет разделение зачета автомобилей на категории T1-Ultimate и T1+. Первая понадобилась для легализации гибридного внедорожника Audi, а вторая категория похожа на прежнюю T1: в ней сразятся полноприводные внедорожники и моноприводные багги с более широкими колесами и длинноходными подвесками.