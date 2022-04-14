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Дакар / Дакар Новости

M-Sport выступит в «Дакаре» с африканским пикапом Ford

Раллийная команда подписала соглашение с южноафриканским создателем пикапов для ралли-рейдов

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M-Sport выступит в «Дакаре» с африканским пикапом Ford
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Британская команда M-Sport, которая выступает на автомобилях Ford в чемпионате мира по ралли, в обозримом будущем дебютирует в главном марафоне ралли-рейдов «Дакар». Это стало возможным благодаря контракту с командой Neil Woolridge Motorsport из Южной Африки,

Собственно Neil Woolridge Motorsport или NWM уже строит гоночную технику для ралли-рейдов и участвует в местных африканских гонках. Соглашение с M-Sport позволит им выйти на европейский рынок, предложив свои машины новым клиентам из мира автоспорта.

Речь идет о гоночных автомобилях класса T1+ на базе пикапа Ford Ranger. В этом году такая техника в «Дакаре» не участвовала.

Ranger является прямым конкурентом на мировых рынках пикапу Hilux, с которым Toyota выступает (и побеждает) на «Дакаре». При этом в этом году там принимали участие машины Ford частных команд, но не на базе Ranger, а на основе более крупного пикапа для американского рынка Ford F150.

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