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Лидера «Дакара» Аль-Аттию оштрафовали за расстегнутый ремень

Автор:
, Журналист (Испания)

Катарцу присудили пять дополнительных минут за нарушение, допущенное еще в понедельник

Лидера «Дакара» Аль-Аттию оштрафовали за расстегнутый ремень

Нассер Аль-Аттия все ближе к четвертой победе на Ралли Дакар – за несколько дней до финиша гонки катарец опережает ближайшего преследователя, Себастьена Леба, на полчаса с лишним. 

Отрыв мог бы стать еще больше, если бы девятикратного чемпиона мира наказали за потерю запасного колеса на трассе этапа – однако гонщик команды BRX накануне отделался денежным штрафом

А вот к самому Нассеру судьи оказались далеко не столь благосклонны: поводом для разбирательства стало видео в социальных сетях – на его кадрах можно увидеть, как Аль-Аттия и его штурман Матье Бомель очень быстро меняют колесо своей Toyota. 

Это дало основания говорить, что оба расстегивали ремни безопасности, а затем застегивали их на ходу – то есть на протяжении короткого времени оба находились в движущейся машине, не пристегнувшись и не застегнув защитную систему FHR (однотипную с HANS). 

Описанные события имели место в понедельник на восьмом этапе марафона. 

 

Судьи изучили этот эпизод и пришли к выводу, что экипаж действительно нарушил правила – на записи с внутренней камеры, кроме того, видно, что в какой-то момент Бомель придерживал руль, так как у Аль-Аттии были заняты обе руки. Время движения без ремней оценили в минуту и 45 секунд.  

Это является нарушением статьи 48.1 Спортивного регламента ралли-рейдов. В официальном решении говорится, что экипаж не только поставил под угрозу безопасность, но и смог за счет этого сэкономить время. 

В итоге лидерам «Дакара» присудили пять минут штрафа, после чего их преимущество над Лебом сократилось до 34 минут 5 секунд. 

Гонка финиширует в Джидде 14 января. 

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