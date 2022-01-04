Лидера «Дакара» Аль-Аттию дисквалифицировали. Условно

Поздно вечером в понедельник организаторы «Дакара» выпустили заявление о том, что возглавляющий гонку в категории внедорожников Нассер Аль-Аттия из команды Toyota приехал на бивуак в Аль-Кайсумахе с отключенным «черным ящиком» – официальной системой сбора данных FIA, которую производит компания Magnetti Marelli.

Это является нарушением требований статьи 13.1.2 Спортивного регламента нового чемпионата мира по ралли-рейдам. При этом на нарушение официальным лицам указали сами представители команды.

Судьи заслушали технического делегата FIA и представителя команда Жана-Марка Фонтена, после чего вынесли решение о штрафе в 5000 евро и условной дисквалификации гонщика до конца соревнований – если в оставшиеся десять дней Аль-Аттия допустит еще одно нарушение, то будет немедленно снят с гонки.

«Это была простая ошибка наших механиков, – приводит Toyota слова Фонтена. – Они забыли подключить разъем регистратора данных к батарее. По соображениям безопасности мы каждую ночь отключаем разъемы, и теперь я лично буду следить за тем, чтобы каждое утро они вновь приводились в рабочее положение».

Серьезность нарушения состоит в том, что регистратор среди прочего фиксирует, не было ли на дистанции превышения давления наддува. Судьи сочли, что нарушение, даже неумышленное, могло дать экипажу преимущество.

Однако они приняли во внимание «исключительные обстоятельства этого случая, а также тот факт, что Ралли Дакар длится 12 дней, а нарушение было обнаружено на втором этапе, тогда как на первом машина соответствовала правилам.

В этой ситуации дисквалификация стала бы непропорциональным наказанием, особенно в свете стремления участника устранить нарушение и соблюдать правила в дальнейшем».

Перед стартом третьего этапа марафона во вторник Аль-Аттия выигрывал у идущего вторым Себастьена Леба девять минут.