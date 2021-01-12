Стефан Петерансель, выступающий на багги Mini, стал победителем 9-го (из 12-ти) этапа ралли-марафона «Дакар», который в эти дни проходит в Саудовской Аравии. Главный соперник француза, Нассер Аль-Аттия, занял 2-е место – однако 12 минут отставания на дистанции в 579 км привели к тому, что отставание катарца в общем зачете выросло в четыре раза: с меньше чем 5-ти минут до почти 18-ти.

Во вторник Аль-Аттия некоторое время был лучшим из пилотов на легковых автомобилях – однако потом дважды пробивал колеса, а также допустил навигационную ошибку. Занимаюший 3-ю строчку общего зачета Карлос Сайнс потерял больше 20 минут на ремонте тормозной системы. Благодаря всему этому Петерансель достаточно быстро вышел вперед и в оставшееся время не имел конкурентов в борьбе за лучший результат по итогам дня.

Примечательно, что для француза эта победа стала первой на нынешнем «Дакаре» – хотя в общем зачете Петерансель бессменно лидирует, начиная со 2-го этапа гонки.

Лучший из россиян – Владимир Васильев на Mini – находится на 7-м месте в общем зачете, проигрывая лидеру почти 3 часа.

Результаты 9-го этапа в зачете внедорожников

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1. Стефан Петерансель Эдуард Буланже Mini 2. Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 12:00 3. Жиньель де Вильерс Алекс Харо Toyota + 12:19 4. Язид Аль-Раджи Дирк фон Зитцевиц Toyota + 12:44 5. Брайан Барагванат Тей Пери Country + 13:51

Положение в общем зачете

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1. Стефан Петерансель Эдуар Буланже Mini 2. Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 17:​50 3. Карлос Сайнс Лукас Круз Mini + 1:02:25 4. Якуб Пшигоньски Тимо Готтшальк Mini + 2:16:30 5. Нани Рома Александр Винокс BRX + 2:42:38

В категории мотоциклов героями дня стали южноамериканские гонщики на Honda: аргентинец Кевин Бенавиндес стал лучшим на этапе, а в общем зачете вышел на 2-е место и уступает только чилийцу Хосе Корнейо.

Добиться прогресса в турнирной таблице Бенавиндесу помогла неудача пилота, который занимал 2-е место на момент старта этапа – выступающего на КТМ австралийца Тоби Прайса. Примерно на трети дистанции Прайс попал в аварию, после чего был отправлен в больницу на спасательном вертолете. Впрочем, состояние гонщика не вызывает больших опасений – самым серьезным повреждением из полученных в аварии стала трещина в ключице.