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Дакар / Новость

Лидер «Дакара» в четыре раза увеличил отрыв от главного соперника

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Лидер «Дакара» в четыре раза увеличил отрыв от главного соперника
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, Главный редактор

В категории мотоциклов один из претендентов на победу выбыл из борьбы в результате аварии

Стефан Петерансель, выступающий на багги Mini, стал победителем 9-го (из 12-ти) этапа ралли-марафона «Дакар», который в эти дни проходит в Саудовской Аравии. Главный соперник француза, Нассер Аль-Аттия, занял 2-е место – однако 12 минут отставания на дистанции в 579 км привели к тому, что отставание катарца в общем зачете выросло в четыре раза: с меньше чем 5-ти минут до почти 18-ти.

Во вторник Аль-Аттия некоторое время был лучшим из пилотов на легковых автомобилях – однако потом дважды пробивал колеса, а также допустил навигационную ошибку. Занимаюший 3-ю строчку общего зачета Карлос Сайнс потерял больше 20 минут на ремонте тормозной системы. Благодаря всему этому Петерансель достаточно быстро вышел вперед и в оставшееся время не имел конкурентов в борьбе за лучший результат по итогам дня. 

Примечательно, что для француза эта победа стала первой на нынешнем «Дакаре» – хотя в общем зачете Петерансель бессменно лидирует, начиная со 2-го этапа гонки.

Лучший из россиян – Владимир Васильев на Mini – находится на 7-м месте в общем зачете, проигрывая лидеру почти 3 часа.

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Результаты 9-го этапа в зачете внедорожников

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1.

France Стефан Петерансель

France Эдуард Буланже

 Mini  
2.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 12:00
3.

South Africa Жиньель де Вильерс

Spain Алекс Харо

 Toyota + 12:19 
4.

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

Germany Дирк фон Зитцевиц 

 Toyota + 12:44
5.

South Africa Брайан Барагванат

South Africa Тей Пери

 Country

+ 13:51

Положение в общем зачете 

Место Экипаж Автомобиль  Отставание
1.

France Стефан Петерансель

France Эдуар Буланже

 Mini  
2.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 17:​50 
3.

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 1:02:25
4.

Poland Якуб Пшигоньски

Germany Тимо Готтшальк

 Mini + 2:16:30
5.

Spain Нани Рома

France Александр Винокс

 BRX + 2:42:38

В категории мотоциклов героями дня стали южноамериканские гонщики на Honda: аргентинец Кевин Бенавиндес стал лучшим на этапе, а в общем зачете вышел на 2-е место и уступает только чилийцу Хосе Корнейо.

Добиться прогресса в турнирной таблице Бенавиндесу помогла неудача пилота, который занимал 2-е место на момент старта этапа – выступающего на КТМ австралийца Тоби Прайса. Примерно на трети дистанции Прайс попал в аварию, после чего был отправлен в больницу на спасательном вертолете. Впрочем, состояние гонщика не вызывает больших опасений – самым серьезным повреждением из полученных в аварии стала трещина в ключице.

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Кирилл Качнов

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