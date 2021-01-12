Лидер «Дакара» в четыре раза увеличил отрыв от главного соперника
В категории мотоциклов один из претендентов на победу выбыл из борьбы в результате аварии
Стефан Петерансель, выступающий на багги Mini, стал победителем 9-го (из 12-ти) этапа ралли-марафона «Дакар», который в эти дни проходит в Саудовской Аравии. Главный соперник француза, Нассер Аль-Аттия, занял 2-е место – однако 12 минут отставания на дистанции в 579 км привели к тому, что отставание катарца в общем зачете выросло в четыре раза: с меньше чем 5-ти минут до почти 18-ти.
Во вторник Аль-Аттия некоторое время был лучшим из пилотов на легковых автомобилях – однако потом дважды пробивал колеса, а также допустил навигационную ошибку. Занимаюший 3-ю строчку общего зачета Карлос Сайнс потерял больше 20 минут на ремонте тормозной системы. Благодаря всему этому Петерансель достаточно быстро вышел вперед и в оставшееся время не имел конкурентов в борьбе за лучший результат по итогам дня.
Примечательно, что для француза эта победа стала первой на нынешнем «Дакаре» – хотя в общем зачете Петерансель бессменно лидирует, начиная со 2-го этапа гонки.
Лучший из россиян – Владимир Васильев на Mini – находится на 7-м месте в общем зачете, проигрывая лидеру почти 3 часа.
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Результаты 9-го этапа в зачете внедорожников
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|
Стефан Петерансель
Эдуард Буланже
|Mini
|2.
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 12:00
|3.
|
Жиньель де Вильерс
Алекс Харо
|Toyota
|+ 12:19
|4.
|
Язид Аль-Раджи
Дирк фон Зитцевиц
|Toyota
|+ 12:44
|5.
|
Брайан Барагванат
Тей Пери
|Country
|
+ 13:51
Положение в общем зачете
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|
Стефан Петерансель
Эдуар Буланже
|Mini
|2.
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 17:50
|3.
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|+ 1:02:25
|4.
|
Якуб Пшигоньски
Тимо Готтшальк
|Mini
|+ 2:16:30
|5.
|
Нани Рома
Александр Винокс
|BRX
|+ 2:42:38
В категории мотоциклов героями дня стали южноамериканские гонщики на Honda: аргентинец Кевин Бенавиндес стал лучшим на этапе, а в общем зачете вышел на 2-е место и уступает только чилийцу Хосе Корнейо.
Добиться прогресса в турнирной таблице Бенавиндесу помогла неудача пилота, который занимал 2-е место на момент старта этапа – выступающего на КТМ австралийца Тоби Прайса. Примерно на трети дистанции Прайс попал в аварию, после чего был отправлен в больницу на спасательном вертолете. Впрочем, состояние гонщика не вызывает больших опасений – самым серьезным повреждением из полученных в аварии стала трещина в ключице.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Кирилл Качнов