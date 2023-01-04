Лидер «Дакара» попал в аварию: видео

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Гошал лидировал в своей категории T4 по итогам трех первых этапов, однако начало четвертого получилось для гонщика категорически неудачным. Марек попал в аварию с Давидом Зилле, который входил в число лидеров зачета T3. Кадры столкновения, снятые очевидцем, появились в YouTube.

Обоим участникам происшествия удалось после ремонта продолжить движение, но если Гошал из-за потери времени лишь откатился с первого места на четвертое, то Зилле позже надолго остановился в пустыне и на момент выхода этой новости не добрался даже до середины этапа.