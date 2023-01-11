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Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с гонки после аварии со зрителем

Чешский гонщик отказался от продолжения борьбы после трагических событий на девятом этапе

Марк Бремер
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Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с гонки после аварии со зрителем
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Во вторник стало известно о гибели итальянского зрителя на Ралли Дакар. Тот занял место на спуске с дюны, где его не могли видеть участники гонки, и оказался на пути грузовика Алеша Лопрайса. Пострадавшего на вертолете направили в больницу, но он умер во время перевозки. 

Как оказалось, такая версия развития событий не вполне точно описывает случившееся. 69-летний итальянец действительно смотрел за событиями гонки с не самой удачной точки. Однако, как выяснилось, между эпизодом с грузовиком и его кончиной прошло несколько часов. 

После аварии итальянец продолжал наблюдать за гонкой с той же самой дюны, но по прошествии времени почувствовал себя плохо. В медицинском вертолете у него случился сердечный приступ. Именно он оказался причиной смерти. 

Однако Лопрайс, узнав о случившемся, не смог продолжать гонку. «Мы узнали о случившемся после финиша этапа, – написал 43-летний чех в социальных сетях. – Мы уже готовились ко сну, когда судьи гонки показали нам кадры, снятые на дистанции. Мы задели мужчину, который фотографировал нас, стоя на дюне. Он получил травмы. 

Через два или три часа ему стало плохо, а по пути в госпиталь у него отказало сердце. Оборвалась человеческая жизнь, и это моя вина, так как я был за рулем.

Должен признать, что в тот момент я вообще ничего не заметил. Записи с нескольких камер служат подтверждением [того, что зритель находился в слепой зоне для гонщика], но это не меняет того факта, что человек мертв».

Лопрайс продолжил: «Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования его родным и близким. Мне невероятно горько то, что произошло. Случившееся останется со мной до конца дней».

Организаторы начали собственное расследование обстоятельств случившегося, но Лопрайс уже объявил, что не станет продолжать гонку. 

Новым лидером грузового зачета стал Янус ван Кастерен на IVECO. «Дакар» финиширует 15 января.

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