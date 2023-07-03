Леб выступит на Ралли Дакар за рулем Dacia

В понедельник компания Dacia, входящая в Группу Renault, объявила о старте с 2025 года заводской программы на «Дакаре». Самое примечательное в этой новости – имена гонщиков, участвующих в проекте.

Лидером Dacia станет обладатель девяти титулов мирового ралли Себастьен Леб, компанию ему составит Кристина Гутьеррес, вместе с которой француз до недавнего времени выступал в Extreme E.

За карьеру Леб семь раз выходил на старт Ралли Дакар и трижды занимал по итогам знаменитого рейда-марафона второе место.

«Я несколько раз стартовал на "Дакаре", нередко поднимался на подиум, но пока так и не выиграл, – сказал 49-летний Себ. – Именно эта цель теперь является для меня главной. Надеюсь, поддержка Dacia поможет мне сразиться за победу. Это полноценный заводской проект, что я считаю прекрасной новостью. Уверен, вместе мы многого сможем добиться».

Он добавил: «Мы с Dacia похожи: крепкие и грубоватые внешне, созданы для движения вне дорог. У нас репутация надежных и проверенных временем».

Себастьен Леб, Bahrain Raid Xtreme Фото: Red Bull Content Pool

Заглавное фото Dacia Logan приведено в иллюстративных целях