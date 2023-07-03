Леб выступит на Ралли Дакар за рулем Dacia
Через два года легендарный раллист выйдет на старт марафона за рулем машины румынского бренда
В понедельник компания Dacia, входящая в Группу Renault, объявила о старте с 2025 года заводской программы на «Дакаре». Самое примечательное в этой новости – имена гонщиков, участвующих в проекте.
Лидером Dacia станет обладатель девяти титулов мирового ралли Себастьен Леб, компанию ему составит Кристина Гутьеррес, вместе с которой француз до недавнего времени выступал в Extreme E.
За карьеру Леб семь раз выходил на старт Ралли Дакар и трижды занимал по итогам знаменитого рейда-марафона второе место.
«Я несколько раз стартовал на "Дакаре", нередко поднимался на подиум, но пока так и не выиграл, – сказал 49-летний Себ. – Именно эта цель теперь является для меня главной. Надеюсь, поддержка Dacia поможет мне сразиться за победу. Это полноценный заводской проект, что я считаю прекрасной новостью. Уверен, вместе мы многого сможем добиться».
Он добавил: «Мы с Dacia похожи: крепкие и грубоватые внешне, созданы для движения вне дорог. У нас репутация надежных и проверенных временем».
Себастьен Леб, Bahrain Raid Xtreme
Фото: Red Bull Content Pool
Заглавное фото Dacia Logan приведено в иллюстративных целях
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