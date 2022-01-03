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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Леб выиграл этап «Дакара», Аль-Аттия остался лидером

Автор:
, Ответственный редактор

Организаторам рейда пришлось изменить его маршрут из-за дождей, но это не отразилось на остроте борьбы лидеров

Леб выиграл этап «Дакара», Аль-Аттия остался лидером

По первоначальному плану организаторов 3 и 4 января участники должны были провести марафонский отрезок без посторонней помощи на ночном бивуаке. Однако эти замыслы нарушила погода: внезапные ливни затопили то место, где планировалось разместить гонщиков. 

 

В итоге решено было, что спортсмены будут ночевать там же, где изначально планировалось разместить лишь сотрудников команд, но при этом от марафонского формата пришлось отказаться. 

Впрочем, это никак не повлияло на программу понедельника – 338 скоростных километров между Хаилем и Аль-Артавией. Участников ждал песок, дюны и опасные для шин каменистые участки. 

В зачете внедорожников лидер гонки Нассер Аль-Аттия с самого старта начал отставать от Себастьена Леба. Француз увеличивал свое преимущество на каждой контрольной точке и в итоге довел его до трех с половиной минут. Это 15-я победа для девятикратного чемпиона WRC на этапах «Дакара».

После сложностей предыдущего дня Карлос Сайнс-старший смог принести немного позитива Audi, показав третье время. Эль Матадор стартовал далеко позади и вынужден был обгонять соперников, но по скорости уступил только двум лидерам. 

Похожим образом гонка сложилась и для других неудачников воскресенья – Стефана Петеранселя, показавшего четвертое время, и Замкнувшего пятерку Нани РОмы. Они тоже были в конце третьего десятка стартовой ведомости, но избежали проблем и несколько укрепили свои позиции.

Петерансель, попавший днем ранее в серьезную аварию, смог вернуться в гонку только после серьезного ремонта и штрафа в 16 часов. Облададель 14 побед в знаменитом марафоне фактически выбыл из соискателей хорошего результата.

Россиянин Владимир Васильев удержал пятую строчку в общем зачете, хотя по итогам дня остался 12-м. Денис Кротов продолжает гонку на 16-й позиции.

Положение в зачете автомобилей после 2 этапов

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota 06:59:21  
2 France Себастьен Леб BRX (Prodrive) 07:08:37 00:09:16
3 Argentina Лусио Альвареc Toyota 07:40:14 00:40:53
4 South Africa Жиньель де Вильерс Toyota 07:40:43 00:41:22
5 Russian Federation Владимир Васильев BMW 07:43:00 00:43:39
6 Czech Republic Мартин Прокоп Ford 07:44:14 00:44:53
…16 Russian Federation Денис Кротов Mini 08:21:19 01:21:58
17 Spain Нани Рома BRX (Prodrive) 08:22:29 01:23:08
…25 Sweden Маттиас Экстрем Audi 08:55:13 01:55:52
…33 Spain Карлос Сайнс Audi 09:23:52 02:24:31
…64 France Стефан Петерансель Audi 30:35:04 23:35:43

У мотоциклистов картина оказалась схожей: после двух побед австралийца Дэвида Сэндерса лидерство на втором этапе перехватил опытный Хуан Барреда. Испанец на Honda выиграл у ближайшего преследователя – победителя гонки 2017 года Сэма Сандерленда – пять с половиной минут. 

Что до Сэндерса, то он заблудился в районе 150-го километра, избрав вместе с Маттаисом Валькнером неверное направление и потеряв на этом добрых полчаса.

В результате положение в общем зачете радикально изменилось. Победитель дня Барреда, накануне оказавшийся в числе тех, кто заблудился из-за сложной навигации, даже после выигранного этапа идет лишь десятым, а вот Сандерленд вышел в лидеры. Впрочем, вся первая пятерка укладывается в десять минут. 

К сожалению, техническая поломка вынудила прекратить борьбу участника MotoGP Данило Петруччи. Но в KTM уже заверили, что отремонтируют байк победителя Гран При, и он сможет продолжать гонку, пусть и с солидным штрафом. 

 

Положение в зачете мотоциклистов после 2 этапов

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 United Kingdom Сэм Сандерленд Gas Gas 08:31:29  
2 France Адриен ван Беверен Yamaha 08:34:20 00:02:51
3 Australia Дэвид Сэндерс  Gas Gas

08:34:58

 00:03:29
4 Austria Маттиас Валькнер KTM

08:35:37

00:04:08
5 United States Скайлер Хаус  Husqvarna 08:41:28 00:09:59

Среди гонщиков на квадроциклах литовец Лайсвидус Канцюс стал по итогам дня четвертым, уступив восемь минут Мигелю Андухару из Аргентины, но удержался на первой строчке общего зачета.

Российский дебютант «Дакара» Александр Максимов в понедельник показал пятый результат, а по сумме этапов поднялся на одну строчку вверх, став четвертым. 

В зачете Classic этап 3 января решено было и вовсе отменить.

Результаты могут быть уточнены после финиша участников

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