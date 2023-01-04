Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство
После череды неудач девятикратный чемпион WRC показал лучшее время в среду, однако до лидеров гонки ему по-прежнему далеко
Главная борьба на 425-километровой дистанции развернулась между двумя титулованными французами, Себастьеном Лебом и Стефаном Петеранселем. В зависимости от того, какое покрытие было под колесами, преимущество получал один из них.
По песку быстрее ехал Петерансень, но на второй половине дистанции дюны уступили место каменистым дорожкам – и в своей стихии оказался Леб. В итоге именно он показал лучшее время, опередив соотечественника на 13 секунд и одержав 17-ю в карьере победу на этапе «Дакара».
Это позволило Себу ощутимо подняться в суммарном протоколе. После нескольких проколов и проблем по ходу двух предыдущих дней чемпион WRC занимал лишь 28-е место, но разом взлетел на 14-е.
Совсем немного, около двух минут, двум французам по итогам среды уступили Карлос Сайнс и Нассер Аль-Аттия. Такие итоги дня были на руку последнему – катарец заметно увеличил отрыв в общем зачете от Язида Аль-Раджи, который стал по итогам этапа пятым, удержал позицию в общем зачете, но теперь лишь самую малость выигрывает у Петеранселя.
Дебютант марафона Симон Витс, который перед стартом этапа занимал удивительное четвертое место, стал главным неудачником дня и откатился во второй десяток. Зато на шестое место поднялся другой новичок, бразилец Лукас Мораес.
Маттиас Экстрем, получивший еще на первом этапе 15-минутный штраф, смог вернуться в группу лидеров и теперь всего на пять минут отстает от пятого места.
Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|4
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|16 ч 34:13
|2 (2)
|5
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+18:18
|3 (3)
|2
|
Стефан Петерансель
|Audi
|+18:52
|4 (8)
|3
|Карлос Сайнс
|Audi
|+32:55
|5 (11)
|6
|Хенк Латеган
|Toyota
|+45:25
|6 (9)
|8
|Лукас Мораес
|Toyota
|+45:27
|7 (7)
|9
|Жиньель де Вильерс
|Yoyota
|+46:13
|8 (12)
|7
|
Маттиас Экстрем
|
Audi
|+50:00
|9 (10)
|17
|Мартин Прокоп
|Ford
|+1 ч 14:43
|10 (13)
|11
|Эрик ван Лон
|Toyota
|+1 ч 15:40
|…14 (28)
|1
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 33:43
|…25 (22)
|34
|
Денис Кротов
|Mini
|+2 ч 27:42
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
В зачете квадроциклистов интрига пока не просматривается. Прошлогодний победитель Александр Жиру продолжает выигрывать один этап за другим, и его преимущество достигло уже без малого целого часа.
Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|16 ч 57:18
|2 (2)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+47:04
|3 (4)
|
Мануэль Андухар
|Yamaha
|+1 ч 08:12
|4 (5)
|
Лайсвидас Канцюс
|Yamaha
|+1 ч 14:06
|5 (3)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+1 ч 23:44
|6 (6)
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+1 ч 25:20
Yamaha №151 команды Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Александр Жиру
Фото: A.S.O.
Участники на легких багги Т3 накануне больше других пострадали от непогоды. Несмотря на это, первая четверка укладывалась в семь минут. В условиях столь упорной борьбы победа на этапе – первая на нынешнем «Дакаре» – вывела американца Митча Гентри в лидеры гонки.
А вот прежде занимавший первую строчку Сет Кинтеро разом потерял полтора часа.
Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (3)
|
Митч Гатри
|Can-Am
|18 ч 59:47
|2 (2)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|+1:29
|3 (4)
|Остин Джонс
|Arcane
|+11:31
|4 (1)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+1 ч 21:46
|5 (10)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+2 ч 29:52
|6 (6)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+2 ч 51:00
В классе мотовездеходов T4 продолжается «Санта-Барбара» польского семейства Гошалов. На это раз не повезло старшему, Мареку. Сначала судьи присудили ему две штрафных минуты, лишив победы на предыдущем этапе, а в среду гонщик с самого старта стал терять время и в итоге финишировал с отставанием в 45 минут.
Дополнение: стало известно, что Марек попал в аварию.
Небольшим утешением стала победа его 18-летнего сына Эрика, который теперь поднялся в таблице на второе место позади бразильца Родригу де Оливейры.
Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (2)
|
Родригу Луппи де Оливейра
|Can-Am
|20 ч 05:55
|2 (3)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+14:04
|3 (4)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|+24:57
|4 (1)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|+28:39
|5 (6)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+30:12
|6 (7)
|
Михал Гошал
|Can-Am
|+36:59
Наконец, среди экипажей на грузовиках положение пока является предварительным. Накануне вместо борьбы за секунды многие из них потратили не один час, вытаскивая из грязи багги и внедорожники. Судьи пока разбираются, кому и сколько времени следует вернуть.
В среду быстрее всех вновь проехал Мартин Мацик на IVECO, а Алеш Лопрайс, которому накануне присудили штраф, отняв лидерство в общем зачете, смог вернуть себе первую строчку по сумме этапов.
Участники «Дакара» задержатся в Хаиле, так как в четверг их ждет еще один этап со стартом и финишем в одном и том же месте.
Материал будет дополнен отчетом об итогах дня в других классах
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Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство
После череды неудач девятикратный чемпион WRC показал лучшее время в среду, однако до лидеров гонки ему по-прежнему далеко
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