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Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство

После череды неудач девятикратный чемпион WRC показал лучшее время в среду, однако до лидеров гонки ему по-прежнему далеко

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство
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Главная борьба на 425-километровой дистанции развернулась между двумя титулованными французами, Себастьеном Лебом и Стефаном Петеранселем. В зависимости от того, какое покрытие было под колесами, преимущество получал один из них. 

По песку быстрее ехал Петерансень, но на второй половине дистанции дюны уступили место каменистым дорожкам – и в своей стихии оказался Леб. В итоге именно он показал лучшее время, опередив соотечественника на 13 секунд и одержав 17-ю в карьере победу на этапе «Дакара».

Это позволило Себу ощутимо подняться в суммарном протоколе. После нескольких проколов и проблем по ходу двух предыдущих дней чемпион WRC занимал лишь 28-е место, но разом взлетел на 14-е. 

Совсем немного, около двух минут, двум французам по итогам среды уступили Карлос Сайнс и Нассер Аль-Аттия. Такие итоги дня были на руку последнему – катарец заметно увеличил отрыв в общем зачете от Язида Аль-Раджи, который стал по итогам этапа пятым, удержал позицию в общем зачете, но теперь лишь самую малость выигрывает у Петеранселя. 

Дебютант марафона Симон Витс, который перед стартом этапа занимал удивительное четвертое место, стал главным неудачником дня и откатился во второй десяток. Зато на шестое место поднялся другой новичок, бразилец Лукас Мораес.

Маттиас Экстрем, получивший еще на первом этапе 15-минутный штраф, смог вернуться в группу лидеров и теперь всего на пять минут отстает от пятого места. 

Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (1) 4 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 16 ч 34:13
2 (2) 5 Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota +18:18
3 (3) 2
France Стефан Петерансель
 Audi +18:52
4 (8) 3 Spain Карлос Сайнс Audi +32:55
5 (11) 6 South Africa Хенк Латеган Toyota +45:25
6 (9) 8 Brazil Лукас Мораес Toyota +45:27
7 (7) 9 South Africa Жиньель де Вильерс Yoyota +46:13
8 (12) 7
Sweden Маттиас Экстрем
Audi
 +50:00
9 (10) 17 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +1 ч 14:43
10 (13) 11 Netherlands Эрик ван Лон Toyota +1 ч 15:40
…14 (28) 1
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 33:43
…25 (22) 34
Russian Federation Денис Кротов
 Mini +2 ч 27:42

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

В зачете квадроциклистов интрига пока не просматривается. Прошлогодний победитель Александр Жиру продолжает выигрывать один этап за другим, и его преимущество достигло уже без малого целого часа.

Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 16 ч 57:18
2 (2)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +47:04
3 (4)
Argentina Мануэль Андухар
 Yamaha +1 ч 08:12
4 (5)
Lithuania Лайсвидас Канцюс
 Yamaha +1 ч 14:06
5 (3)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +1 ч 23:44
6 (6)
Chile Джованни Энрико
 Yamaha +1 ч 25:20
Yamaha №151 команды Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Александр Жиру

Yamaha №151 команды Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Александр Жиру

Фото: A.S.O.

Участники на легких багги Т3 накануне больше других пострадали от непогоды. Несмотря на это, первая четверка укладывалась в семь минут. В условиях столь упорной борьбы победа на этапе – первая на нынешнем «Дакаре» – вывела американца Митча Гентри в лидеры гонки.

А вот прежде занимавший первую строчку Сет Кинтеро разом потерял полтора часа.

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Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (3)
United States Митч Гатри
 Can-Am 18 ч 59:47
2 (2) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 +1:29
3 (4) United States Остин Джонс Arcane +11:31
4 (1)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +1 ч 21:46
5 (10)
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am +2 ч 29:52
6 (6) Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 51:00

В классе мотовездеходов T4 продолжается «Санта-Барбара» польского семейства Гошалов. На это раз не повезло старшему, Мареку. Сначала судьи присудили ему две штрафных минуты, лишив победы на предыдущем этапе, а в среду гонщик с самого старта стал терять время и в итоге финишировал с отставанием в 45 минут.  

Дополнение: стало известно, что Марек попал в аварию.

Небольшим утешением стала победа его 18-летнего сына Эрика, который теперь поднялся в таблице на второе место позади бразильца Родригу де Оливейры.

Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
 Время/Отст.
1 (2)
Brazil Родригу Луппи де Оливейра
 Can-Am 20 ч 05:55
2 (3)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +14:04
3 (4)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am +24:57
4 (1)
Poland Марек Гошал
 Can-Am +28:39
5 (6)
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +30:12
6 (7)
Poland Михал Гошал
 Can-Am +36:59

Наконец, среди экипажей на грузовиках положение пока является предварительным. Накануне вместо борьбы за секунды многие из них потратили не один час, вытаскивая из грязи багги и внедорожники. Судьи пока разбираются, кому и сколько времени следует вернуть. 

В среду быстрее всех вновь проехал Мартин Мацик на IVECO, а Алеш Лопрайс, которому накануне присудили штраф, отняв лидерство в общем зачете, смог вернуть себе первую строчку по сумме этапов. 

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Участники «Дакара» задержатся в Хаиле, так как в четверг их ждет еще один этап со стартом и финишем в одном и том же месте.

Материал будет дополнен отчетом об итогах дня в других классах

 
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