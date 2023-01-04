Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство

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Главная борьба на 425-километровой дистанции развернулась между двумя титулованными французами, Себастьеном Лебом и Стефаном Петеранселем. В зависимости от того, какое покрытие было под колесами, преимущество получал один из них.

По песку быстрее ехал Петерансень, но на второй половине дистанции дюны уступили место каменистым дорожкам – и в своей стихии оказался Леб. В итоге именно он показал лучшее время, опередив соотечественника на 13 секунд и одержав 17-ю в карьере победу на этапе «Дакара».

Это позволило Себу ощутимо подняться в суммарном протоколе. После нескольких проколов и проблем по ходу двух предыдущих дней чемпион WRC занимал лишь 28-е место, но разом взлетел на 14-е.

Совсем немного, около двух минут, двум французам по итогам среды уступили Карлос Сайнс и Нассер Аль-Аттия. Такие итоги дня были на руку последнему – катарец заметно увеличил отрыв в общем зачете от Язида Аль-Раджи, который стал по итогам этапа пятым, удержал позицию в общем зачете, но теперь лишь самую малость выигрывает у Петеранселя.

Дебютант марафона Симон Витс, который перед стартом этапа занимал удивительное четвертое место, стал главным неудачником дня и откатился во второй десяток. Зато на шестое место поднялся другой новичок, бразилец Лукас Мораес.

Маттиас Экстрем, получивший еще на первом этапе 15-минутный штраф, смог вернуться в группу лидеров и теперь всего на пять минут отстает от пятого места.

Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 4 Нассер Аль-Аттия Toyota 16 ч 34:13 2 (2) 5 Язид Аль-Раджи Toyota +18:18 3 (3) 2 Стефан Петерансель Стефан Петерансель Audi +18:52 4 (8) 3 Карлос Сайнс Audi +32:55 5 (11) 6 Хенк Латеган Toyota +45:25 6 (9) 8 Лукас Мораес Toyota +45:27 7 (7) 9 Жиньель де Вильерс Yoyota +46:13 8 (12) 7 Маттиас Экстрем Маттиас Экстрем Audi +50:00 9 (10) 17 Мартин Прокоп Ford +1 ч 14:43 10 (13) 11 Эрик ван Лон Toyota +1 ч 15:40 …14 (28) 1 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 33:43 …25 (22) 34 Денис Кротов Денис Кротов Mini +2 ч 27:42

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

В зачете квадроциклистов интрига пока не просматривается. Прошлогодний победитель Александр Жиру продолжает выигрывать один этап за другим, и его преимущество достигло уже без малого целого часа.

Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет Квадро

Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 16 ч 57:18 2 (2) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +47:04 3 (4) Мануэль Андухар Мануэль Андухар Yamaha +1 ч 08:12 4 (5) Лайсвидас Канцюс Лайсвидас Канцюс Yamaha +1 ч 14:06 5 (3) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +1 ч 23:44 6 (6) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +1 ч 25:20

Yamaha №151 команды Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Александр Жиру Фото: A.S.O.

Участники на легких багги Т3 накануне больше других пострадали от непогоды. Несмотря на это, первая четверка укладывалась в семь минут. В условиях столь упорной борьбы победа на этапе – первая на нынешнем «Дакаре» – вывела американца Митча Гентри в лидеры гонки.

А вот прежде занимавший первую строчку Сет Кинтеро разом потерял полтора часа.

Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет T3 (легкие багги) Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (3) Митч Гатри Митч Гатри Can-Am 18 ч 59:47 2 (2) Гийом Де Мевиус OT3 +1:29 3 (4) Остин Джонс Arcane +11:31 4 (1) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +1 ч 21:46 5 (10) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +2 ч 29:52 6 (6) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 51:00

В классе мотовездеходов T4 продолжается «Санта-Барбара» польского семейства Гошалов. На это раз не повезло старшему, Мареку. Сначала судьи присудили ему две штрафных минуты, лишив победы на предыдущем этапе, а в среду гонщик с самого старта стал терять время и в итоге финишировал с отставанием в 45 минут.

Дополнение: стало известно, что Марек попал в аварию.

Небольшим утешением стала победа его 18-летнего сына Эрика, который теперь поднялся в таблице на второе место позади бразильца Родригу де Оливейры.

Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (2) Родригу Луппи де Оливейра Родригу Луппи де Оливейра Can-Am 20 ч 05:55 2 (3) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +14:04 3 (4) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am +24:57 4 (1) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +28:39 5 (6) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +30:12 6 (7) Михал Гошал Михал Гошал Can-Am +36:59

Наконец, среди экипажей на грузовиках положение пока является предварительным. Накануне вместо борьбы за секунды многие из них потратили не один час, вытаскивая из грязи багги и внедорожники. Судьи пока разбираются, кому и сколько времени следует вернуть.

В среду быстрее всех вновь проехал Мартин Мацик на IVECO, а Алеш Лопрайс, которому накануне присудили штраф, отняв лидерство в общем зачете, смог вернуть себе первую строчку по сумме этапов.

Участники «Дакара» задержатся в Хаиле, так как в четверг их ждет еще один этап со стартом и финишем в одном и том же месте.

Материал будет дополнен отчетом об итогах дня в других классах