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Дакар / Новость

Леб вернется на «Дакар» и поедет при поддержке Prodrive

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Леб вернется на «Дакар» и поедет при поддержке Prodrive
Автор:
, Журналист (Испания)

Как стало известно Motorsport.com, Себастьен Леб этой зимой выйдет на старт Ралли Дакар в составе команды Bahrain Raid Xtreme

Девятикратный чемпион WRC уже несколько раз пробовал покорить знаменитый рейд-марафон, но пока его лучшим результатом остается второе место.

В этом году гонка пройдет в январе в Саудовской Аравии, и 46-летний Леб вместе со своим бессменным штурманом Даниэлем Эленой выступят на прототипе BRX T1 4x4, который построила и будет обслуживать компания Prodrive.

Прежде Леб стартовал на «Дакаре» в составе Peugeot, но компания еще два года назад свернула программу. В классическом ралли француз в этом сезоне выступает за Hyundai, но из-за сокращения календаря он стартовал всего в двух гонках.

Напарником Лёба станет один из ветеранов «Дакара», победитель 2014 года Нани Рома. Он уже провел первые тесты машины, которые продолжатся в октябре с участием Себа. 

Леб финишировал вторым в марафоне 2017 года, а в 2019-м стал третьим. Минувшей зимой он не принимал участия в гонке.

Ранее эльзасец пробовал договориться о выступлении с Toyota, но не достиг успеха.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Себастьен Лёб
Автор Серхио Лильо

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