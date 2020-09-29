Леб вернется на «Дакар» и поедет при поддержке Prodrive

Девятикратный чемпион WRC уже несколько раз пробовал покорить знаменитый рейд-марафон, но пока его лучшим результатом остается второе место.

В этом году гонка пройдет в январе в Саудовской Аравии, и 46-летний Леб вместе со своим бессменным штурманом Даниэлем Эленой выступят на прототипе BRX T1 4x4, который построила и будет обслуживать компания Prodrive.

Прежде Леб стартовал на «Дакаре» в составе Peugeot, но компания еще два года назад свернула программу. В классическом ралли француз в этом сезоне выступает за Hyundai, но из-за сокращения календаря он стартовал всего в двух гонках.

Напарником Лёба станет один из ветеранов «Дакара», победитель 2014 года Нани Рома. Он уже провел первые тесты машины, которые продолжатся в октябре с участием Себа.

Леб финишировал вторым в марафоне 2017 года, а в 2019-м стал третьим. Минувшей зимой он не принимал участия в гонке.

Ранее эльзасец пробовал договориться о выступлении с Toyota, но не достиг успеха.