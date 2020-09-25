Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»

Себастьен Леб может стать одним из гонщиков Toyota – хотя сейчас, выступая на трассах чемпионата мира по ралли за рулем Hyundai, он является одним из соперников заводского коллектива японской марки. Но француз может сесть за руль автомобиля Toyota для участия в ралли-рейде «Дакар» – о переговорах по этому вопросу сообщает сайт DirtFish.

По словам самого Леба, выступление на ближайшем «Дакаре» является для него приоритетом. В частности, возможность принять участие в гонке в Саудовской Аравии (самый знаменитый ралли-марафон переехал туда в прошлом году) привлекает раллиста гораздо больше, чем какой-либо новый проект в WRC.

Леб подтвердил догадки журналистов, что ведет переговоры с Toyota – а также с новой командой, для которой машину строит британская компания Prodrive, и еще с несколькими коллективами.

Французский пилот выходил на старт «Дакара» четырежды (с 2016 по 2019 год) за рулем прототипа Peugeot и дважды закончил гонку в первой тройке. В команде Toyota он мог бы «унаследовать» автомобиль, на котором в этом году гонку проехал Фернандо Алонсо (у испанца планов вернуться на «Дакар» нет).