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Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки

Девятикратный чемпион WRC выиграл шестой этап рейда-марафона подряд, перекрыв историческое достижение Ари Ватанена

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки
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Вторая неделя Ралли Дакар проходит под диктовку Себастьена Леба. За рулем багги Prodrive команды Bahrain Raid Xtreme француз не знает себе равных в песчаных дюнах Саудовской Аравии. 

Победу на восьмом этапе Себу принес штраф Карлоса Сайнса, но после этого Леб раз за разом опережал соперников по чистой скорости. В субботу на коротком 154-километровом спецучастке между Шайбахом и Аль-Хофуфом он стал лучшим уже в седьмой раз по ходу нынешней гонки – и в шестой подряд.  

Прежде рекорд три десятилетия удерживал Ари Ватанен – в составе заводской команды Peugeot он смог выиграть пять этапов кряду. Теперь Леб превзошел знаменитого финна, который не так давно претендовал на пост президента FIA.  

Семь побед Себа по ходу одной гонки – это пока не рекорд, но подобное в последний раз удавалось еще Карлосу Сайнсу-старшему в 2011 году (в ту пору Эль Матадор вовсе не был «старшим», так как его сынишка лишь делал первые шаги в Формуле BMW, сражаясь с Даниилом Квятом).

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель

Фото: A.S.O.

Если же возвращаться на «Дакар», то второе время дня на 13-м этапе показал лидер гонки Нассер Аль-Аттия на Toyota, а третье – Маттиас Экстрем на Audi. Катарец продолжает комфортно лидировать в общем зачете гонки.

Главным неудачником дня оказался гонщик из Южной Африки Брайан Барагванат, который долгое время держался в гонке на седьмом месте, но в субботу перевернул свою багги Century на одной из песчаных дюн и откатился далеко назад.

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Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (1) 2 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 43 ч 48:10
2 (2) 1
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 21:42
3 (3) 7 Brazil Лукас Мораес Toyota +1 ч 35:50
4 (4) 10 South Africa Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 30:44
5 (5) 4 South Africa Хенк Латеган Toyota +2 ч 38:20
6 (6) 24 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +3 ч 39:13
7 (10) 9 Argentina Хуан Круз Якопини Toyota +4 ч 25:42
8 (8) 15 China Вей Хань SMG +4 ч 26:01
9 (9) 12 France Матье Серрадори Century +4 ч 28:31
10 (11) 13 France Себастьен Альперн Mini +4 ч 46:26
…14 (17) 3 Sweden Маттиас Экстрем Audi +6 ч 55:05
…21 (21)  26 Russian Federation Денис Кротов Mini +8 ч 38:09

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

У мотогонщиков судьбу победы решит финальный этап, перед которым Тоби Прайс выигрывает у Кевина Бенавидеса 12 секунд. После двух недель безумных гонок по песку и грязи такой результат выглядит поистине невероятным. 

Бенавидес одержал в субботу невероятно важную победу на этапе, отыграв у лидирующего австралийца две с половиной минуты.

Еще один претендент, Скайлер Хаус, вырвался в лидеры на первой части этапа, но затем потерял время и в итоге переместился со второй на третью строчку в классификации. В любом случае, предсказать сейчас имя победителя гонки среди мотогонщиков не возьмется, пожалуй, никто. 

Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет Мото

Поз.*
Этап**
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 (1) 5
Australia Тоби Прайс
KTM
 43 ч 11:51
2 (3) 1 Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 +0:12
3 (2) 7 United States Скайлер Хаус Husqvarna +1:31
4 (5) 4 France Адриен Ван Беверен
Honda
 +15:51
5 (4) 8 Chile Пабло Кинтанилья Honda +15:59
6 (6) 3 Argentina Лучано Бенавидес Husqvarna +18:29

Зачета квадроциклистов продолжает оставаться предельно стабильным. Александр Жиру вновь отдал преследователям несколько минут, но тем это едва ли поможет, учитывая преимущество француза. 

Победителем этапа четвертый день подряд стал отстающий на сутки с лишним бразилец Марселу Медейрос. 

Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 54 ч 53:18
2 (2)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +40:20
3 (3)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +2 ч 01:46
4 (4)
Slovakia Юрай Варга
 Yamaha +2 ч 57:45
5 (5)
Chile Джованни Энрико
 Yamaha +4 ч 52:45
6 (6) Spain Тони Вингут  Yamaha +8 ч 40:42

Лидер зачета легких багги (Т3) Остин Джонс стал в субботу только девятым,  о это не поколебала лидерства американца. В споре за четвертую строчку гонщица команды Льюиса Хэмилтона в серии Extreme E Кристина Гутьеррес смогла опережить Франческо Лопеса Контардо, а лучшее время дня, как и накануне, осталось за американцем Митчелом Гатри. 

Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (1) United States Остин Джонс Arcane 50 ч 31:59
2 (2)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +54:30
3 (3) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 +1 ч 33:28
4 (5)
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am +3 ч 02:13
5 (4) Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am +3 ч 02:47
6 (6)
Saudi Arabia Салех Аль-Саиф
 Can-Am +4 ч 11:52

Хотя классификация в категориях T3 и T4 ведется на «Дакаре» отдельно, строго говоря, все транспортные средства с четырьмя колесами (кроме квадроциклов и грузовиков) считаются в этой гонке внедорожниками и имеют единый зачет.

Гонщик мотовездеха Эрик Гошал на 13-м этапе стал в этой сводной классификации четвертым по скорости, уступив только Лебу, Аль-Аттие и Экстрему. 

Но даже это не позволило поляку опередить Рокас Бацюшка – представитель Литвы начнет решающий день с перевесом в три с половиной минуты.

Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
 Время/Отст.
1 (1)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am 51 ч 41:34
2 (2)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +3:24
3 (3)
Poland Марек Гошал
 Can-Am +23:11
4 (4) Argentina Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +1 ч 09:34
5 (5)
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +1 ч 51:49
6 (6)
Brazil Бруну Конти де Оливейра
 Can-Am +3 ч 06:33

Среди экипажей на грузовиках быстрее всех на этапе был Мартин Мацик на IVECO, а представитель той же марки Янус ван Кастерен остался лидером общего зачета.

Ралли Дакар финиширует 15 января в Даммаме.
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