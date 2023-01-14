Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки

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Вторая неделя Ралли Дакар проходит под диктовку Себастьена Леба. За рулем багги Prodrive команды Bahrain Raid Xtreme француз не знает себе равных в песчаных дюнах Саудовской Аравии.

Победу на восьмом этапе Себу принес штраф Карлоса Сайнса, но после этого Леб раз за разом опережал соперников по чистой скорости. В субботу на коротком 154-километровом спецучастке между Шайбахом и Аль-Хофуфом он стал лучшим уже в седьмой раз по ходу нынешней гонки – и в шестой подряд.

Прежде рекорд три десятилетия удерживал Ари Ватанен – в составе заводской команды Peugeot он смог выиграть пять этапов кряду. Теперь Леб превзошел знаменитого финна, который не так давно претендовал на пост президента FIA.

Семь побед Себа по ходу одной гонки – это пока не рекорд, но подобное в последний раз удавалось еще Карлосу Сайнсу-старшему в 2011 году (в ту пору Эль Матадор вовсе не был «старшим», так как его сынишка лишь делал первые шаги в Формуле BMW, сражаясь с Даниилом Квятом).

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель Фото: A.S.O.

Если же возвращаться на «Дакар», то второе время дня на 13-м этапе показал лидер гонки Нассер Аль-Аттия на Toyota, а третье – Маттиас Экстрем на Audi. Катарец продолжает комфортно лидировать в общем зачете гонки.

Главным неудачником дня оказался гонщик из Южной Африки Брайан Барагванат, который долгое время держался в гонке на седьмом месте, но в субботу перевернул свою багги Century на одной из песчаных дюн и откатился далеко назад.

Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 2 Нассер Аль-Аттия Toyota 43 ч 48:10 2 (2) 1 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 21:42 3 (3) 7 Лукас Мораес Toyota +1 ч 35:50 4 (4) 10 Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 30:44 5 (5) 4 Хенк Латеган Toyota +2 ч 38:20 6 (6) 24 Мартин Прокоп Ford +3 ч 39:13 7 (10) 9 Хуан Круз Якопини Toyota +4 ч 25:42 8 (8) 15 Вей Хань SMG +4 ч 26:01 9 (9) 12 Матье Серрадори Century +4 ч 28:31 10 (11) 13 Себастьен Альперн Mini +4 ч 46:26 …14 (17) 3 Маттиас Экстрем Audi +6 ч 55:05 …21 (21) 26 Денис Кротов Mini +8 ч 38:09 *в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе У мотогонщиков судьбу победы решит финальный этап, перед которым Тоби Прайс выигрывает у Кевина Бенавидеса 12 секунд. После двух недель безумных гонок по песку и грязи такой результат выглядит поистине невероятным. Бенавидес одержал в субботу невероятно важную победу на этапе, отыграв у лидирующего австралийца две с половиной минуты. Еще один претендент, Скайлер Хаус, вырвался в лидеры на первой части этапа, но затем потерял время и в итоге переместился со второй на третью строчку в классификации. В любом случае, предсказать сейчас имя победителя гонки среди мотогонщиков не возьмется, пожалуй, никто. Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет Мото Поз.* Этап** Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (1) 5 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM 43 ч 11:51 2 (3) 1 Кевин Бенавидес KTM +0:12 3 (2) 7 Скайлер Хаус Husqvarna +1:31 4 (5) 4 Адриен Ван Беверен Honda +15:51 5 (4) 8 Пабло Кинтанилья Honda +15:59 6 (6) 3 Лучано Бенавидес Husqvarna +18:29 Зачета квадроциклистов продолжает оставаться предельно стабильным. Александр Жиру вновь отдал преследователям несколько минут, но тем это едва ли поможет, учитывая преимущество француза. Победителем этапа четвертый день подряд стал отстающий на сутки с лишним бразилец Марселу Медейрос. Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет Квадро Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 54 ч 53:18 2 (2) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +40:20 3 (3) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +2 ч 01:46 4 (4) Юрай Варга Юрай Варга Yamaha +2 ч 57:45 5 (5) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +4 ч 52:45 6 (6) Тони Вингут Yamaha +8 ч 40:42 Лидер зачета легких багги (Т3) Остин Джонс стал в субботу только девятым, о это не поколебала лидерства американца. В споре за четвертую строчку гонщица команды Льюиса Хэмилтона в серии Extreme E Кристина Гутьеррес смогла опережить Франческо Лопеса Контардо, а лучшее время дня, как и накануне, осталось за американцем Митчелом Гатри. Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет T3 (легкие багги) Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Остин Джонс Arcane 50 ч 31:59 2 (2) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +54:30 3 (3) Гийом Де Мевиус OT3 +1 ч 33:28 4 (5) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +3 ч 02:13 5 (4) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +3 ч 02:47 6 (6) Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +4 ч 11:52 Хотя классификация в категориях T3 и T4 ведется на «Дакаре» отдельно, строго говоря, все транспортные средства с четырьмя колесами (кроме квадроциклов и грузовиков) считаются в этой гонке внедорожниками и имеют единый зачет. Гонщик мотовездеха Эрик Гошал на 13-м этапе стал в этой сводной классификации четвертым по скорости, уступив только Лебу, Аль-Аттие и Экстрему. Но даже это не позволило поляку опередить Рокас Бацюшка – представитель Литвы начнет решающий день с перевесом в три с половиной минуты. Положение в Ралли Дакар после 13-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы) Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am 51 ч 41:34 2 (2) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +3:24 3 (3) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +23:11 4 (4) Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +1 ч 09:34 5 (5) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +1 ч 51:49 6 (6) Бруну Конти де Оливейра Бруну Конти де Оливейра Can-Am +3 ч 06:33 Среди экипажей на грузовиках быстрее всех на этапе был Мартин Мацик на IVECO, а представитель той же марки Янус ван Кастерен остался лидером общего зачета. Ралли Дакар финиширует 15 января в Даммаме. Ралли Дакар финиширует 15 января в Даммаме.