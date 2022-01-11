Леб отделался денежным штрафом за потерю запаски на «Дакаре»

Потеря экипажами команды BRX Prodrive запасных колес по ходу вчерашнего этапа ралли-марафона «Дакар», который сейчас проходит в Саудовской Аравии, привела к штрафу в размере 10 000 евро. Таким образом, экипажам удалось избежать получения штрафных секунд – что особенно важно для Себастьена Леба, который занимает 2-е место в общем зачете и сохраняет шансы на первую в своей карьере победу в легендарной гонке.

Напомним, что вчера на автомобилях Леба и его товарища по команде Орландо Террановы ослабли крепления запасных колес. Подпрыгивая при проезде по неровностям, колеса подняли прикрывающие их боковые панели (преодолев силу сопротивления удерживающих панели стоек) – в итоге оба экипажа потеряли на дистанции по одному колесу.

По сделанной позавчера фотографии легко понять, о какой именно панели автомобиля идет речь Фото: Red Bull Content Pool

Для экипажа, участвующего в гонках на пересеченной местности, это сложно назвать хорошей новостью. Ведь, к примеру, вчера утром столкнулись с проколами и были вынуждены менять колеса и Леб, и его соперник, лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия. Таким образом, в случае второго прокола француз был бы вынужден ждать помощи от одного из экипажей BRX Prodrive, теряя на этом ценное время. И, по словам руководителя команды Дэвида Ричардса, узнав о потере запасного колеса, экипажи снизили темп, чтобы уменьшить риск повреждения шин.

Однако оставление на дистанции шины, колесного диска – да и любой другой детали автомобиля – является нарушением Международного спортивного кодекса FIA (соответствующий пункт вписан в документ с целью уменьшить ущерб, который гонки наносят окружающей среде). И может наказываться временным штрафом в 5 минут. Такой штраф не выглядел бы судьбоносным по состоянию на вчерашний вечер, когда Леб в общем зачете уступал аль-Аттие почти 40 минут – однако кто знает, как сложится ситуация в конце гонки?

Так или иначе, судьи приняли решение, которое устроило команду и пилота гораздо больше, чем временной штраф. Смягчающим обстоятельством послужила уверенность, что действия гонщиков не были сознательными.