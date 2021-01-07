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Леб написал целую тираду в соцсетях. Все из-за 5-минутного штрафа на «Дакаре»

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Леб написал целую тираду в соцсетях. Все из-за 5-минутного штрафа на «Дакаре»
Автор:
, Главный редактор

Лучший раллист в истории упрекнул судей, которые «рискуют разве что пролитием своего кофе на стол»

Себастьен Леб – 9-кратный чемпион мира по ралли, в эти дни принимающий участие в ралли-марафоне «Дакар» – завершил вчерашний этап гонки на 4-м месте с отставанием в две с половиной минуты от Нассера Аль-Аттии, ставшего самым быстрым по итогам дня.

Однако уже после прибытия экипажей на бивуак Леб был оштрафован судьями за превышение скорости на особо опасном отрезке, который находится на дистанции спецучастка, но на котором ради безопасности надо двигаться не быстрее заданной организаторами скорости. 5-минутный штраф отбросил француза с 4-го на 8-е место в общем зачете. Борьба в этой группе весьма плотная, и у Леба еще есть немалые шансы отыграть потерянные позиции (в частности, один из соперников француза в начале следующего дня уже попал в серьезную аварию) – однако спортсмен счел полученный штраф несправедливым и раскритиковал действия судей.

«За прошлые годы вы, думаю, неплохо узнали меня, – заявил Леб в непривычно длинном для француза высказывании, опубликованном в соцсетях. – И вы в курсе, что я редко делаю недовольное лицо. Но сегодня вечером я просто должен рассказать вам о некомпетентных действиях судей на таком легендарном событии как «Дакар».

Только что мой экипаж оштрафовали на 5 минут за превышение скорости в специальной зоне, где осуществляется контроль этой скорости. Все время моих выступлений в ралли-рейдах я всегда уважал такие правила и подчинялся им. Но при этом о наличии таких зон нас всегда предупреждала система GPS. В этот же раз предупреждения не было – и у меня просто не было понимания, где именно надо замедляться.

Система GPS предоставляется организаторами гонки – и поставщик этой системы сегодня признал, что на нашем автомобиле с системой возникла некая проблема. Но ни наши объяснения, ни свидетельства поставщика не были приняты во внимание судьями. Люди, которые рискуют разве что пролитием своего кофе на стол – в то время как мы рискуем своими жизнями, – оштрафовали нас. Причем штраф был больше, чем время, которое мы «сэкономили» из-за неисправности системы.

Я страстно люблю гонки, но все же прежде всего я – участник соревнований. И раз уж я выступаю на «Дакаре», моя главная цель – добиться результата, достаточно хорошего для меня и команды. И в такой ситуации, на мой взгляд, не должно быть места некомпетентности и некомпетентным людям».

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Себастьен Лёб
Автор Кирилл Качнов

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