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Кто вытащил КАМАЗ из ловушки? Новое видео «КАМАЗ-мастер»
Росийские грузовики в пустыне способны почти на все – но порой и им не обойтись без помощи со стороны соперников
В среду участников марафона «Дакар» ждал самый длинный этап гонки. В первой части спецучастка на плато со множеством расходящихся в разных направлениях следов был шанс сбиться с курса, а во второй экипажи поджидали вязкие после недавних дождей пески и русла рек, порой превратившиеся в небольшие болота.
Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на этапе – однако без проблем для российских грузовиков день не обошелся. Подробнее об этом – в новом репортаже российского коллектива с трассы гонки.
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Toyota выиграла очередной этап «Дакара», у Audi опять проблемы
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Кто вытащил КАМАЗ из ловушки? Новое видео «КАМАЗ-мастер»
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Комментарии
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