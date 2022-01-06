Кто вытащил КАМАЗ из ловушки? Новое видео «КАМАЗ-мастер»

В среду участников марафона «Дакар» ждал самый длинный этап гонки. В первой части спецучастка на плато со множеством расходящихся в разных направлениях следов был шанс сбиться с курса, а во второй экипажи поджидали вязкие после недавних дождей пески и русла рек, порой превратившиеся в небольшие болота.

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на этапе – однако без проблем для российских грузовиков день не обошелся. Подробнее об этом – в новом репортаже российского коллектива с трассы гонки.