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Дакар / Дакар Видео

Коварство дюн. Самые яркие кадры с 8-го этапа «Дакара»

На этот раз в подборку лучших видео попали все три российских участника Ралли Дакар: Алексей Кузьмич (штурман мотовездехода №410) и Денис Кротов с Константином Жильцовым (Mini #328)

Коварство дюн. Самые яркие кадры с 8-го этапа «Дакара»
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Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее
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Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее

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