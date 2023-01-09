Коварство дюн. Самые яркие кадры с 8-го этапа «Дакара»
На этот раз в подборку лучших видео попали все три российских участника Ралли Дакар: Алексей Кузьмич (штурман мотовездехода №410) и Денис Кротов с Константином Жильцовым (Mini #328)
Самое важное:
СМИ: Ferrari поставила Бинотто особые условия после увольнения
Бывший босс Скудерии должен будет провести в вынужденном отпуске вдвое больше времени, чем предусмотрено правилами Ф1
Коварство дюн. Самые яркие кадры с 8-го этапа «Дакара»
На этот раз в подборку лучших видео попали все три российских участника Ралли Дакар: Алексей Кузьмич (штурман мотовездехода №410) и Денис Кротов с Константином Жильцовым (Mini #328)
Бин Сулайем удивился негативу после предложения расширить состав Ф1
Президент FIA обнаружил, что далеко не все в Ф1 и среди поклонников спорта в восторге от его новой инициативы
Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее
Назначенный испанскому гонщику Audi штраф вывел на первую строчку Себастьена Леба. Лидерство в гонке сохранил Нассер Аль-Аттия
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.