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Дакар / Новости

Коронавирус сорвал подготовку «Дакара»-2021. Гонка под угрозой

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Коронавирус сорвал подготовку «Дакара»-2021. Гонка под угрозой
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Марцин Выжиковский
18 апр. 2020 г., 01:05

Из-за мировой эпидемии организаторы ралли-рейда не смогли выехать в Саудовскую Аравию, чтобы проложить маршрут. Участники начали сомневаться, что январская гонка состоится

«Дакар»-2021 оказался под вопросом из-за коронавируса. Каждый год подготовка к ралли-рейду начинается с прокладки маршрута. За несколько месяцев до гонки организаторы отправляются на место предстоящего соревнования, чтобы выбрать территорию для спецучастков и составить легенду для экипажей-участников.

В этом году экспедиция устроителей «Дакара» оказалась сорвана. В этом признался директор гонки Давид Кастера в письме, которое он написал участникам. «Обычно в это время года мы презентуем маршрут предстоящей гонки. Сейчас мы не можем это сделать из-за эпидемии коронавируса, – написал Кастера.

Мы планировали, что в 2021 году «Дакар» пройдет в двух или трех странах, но, видимо, нам придется умерить амбиции из-за пандемии и сложной экономической ситуации. Пока нам даже не удалось отправить на Ближний Восток нашу команду, которая должна была заняться разведкой трассы в конце марта. Думаю, какая-то ясность будет в июле».

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Контракт «Дакара» с Саудовской Аравией рассчитан на пять лет, договоров с другими странами у гонки нет. Впрочем, даже если устроители успеют проложить маршрут до января, это не будет означать, что ралли-рейд состоится. Новым препятствием может стать неспособность участников приехать на гонку.

«Провести «Дакар» будет сложно, – рассказал голландскому изданию Omroep Brabant победитель «Дакара» 2012 и 2016 года в зачете грузовиков Жерар де Рой. – В худшем случае ралли-рейд не состоится. Ну или пройдет с существенно меньшим числом участников. Пандемия скажется на всех».

 

 

 

 

 

Жерар де Рой выступает в ралли-рейдах на свои деньги: голландец собирает бюджет для «Дакара» благодаря принадлежащей ему транспортной компании. «Мой бизнес просто замер, – признался де Рой. – Я могу выдержать несколько месяцев, но дальше станет сложнее.

Это относится не только ко мне: многие берут деньги для участия в «Дакаре» из собственного бизнеса. И моя компания для меня важнее всего – если прибыли не будет, я просто не поеду на «Дакар».

И потом, как можно проводить гонку, если в ралли-рейдах все работают в тесном контакте? Нас в команде 40 человек. Если не найдут вакцину от коронавируса, гонку придется отменять».

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Пилоты Жерар де Рой
Команды Team De Rooy
Автор Антон Погорельский

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