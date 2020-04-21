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Дакар / Новость

Компания Спилберга снимет фильм о единственной победительнице «Дакара»

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Компания Спилберга снимет фильм о единственной победительнице «Дакара»
Автор:
, Редактор
21 апр. 2020 г., 14:59

Права на экранизацию биографии Ютты Кляйншмидт выкупила киностудия Amblin Partners

Кинокомпания Amblin Partners, которую возглавляет знаменитый режиссер Стивен Спилберг, получила права на экранизацию биографии Ютты Кляйншмидт и ее книги «Моя победа на «Дакаре». Теперь студия снимет фильм о знаменитой гонщице.

Судя по всему, речь идет именно о художественном фильме, а не о документальном кино. Исполнители главных ролей пока не названы. В списке привлеченных специалистов значится Дэвид Литч – режиссер последнего на данный момент вышедшего фильма вселенной «Форсаж», ленты «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Немка Ютта Кляйншмидт – легенда ралли-рейда «Дакар». Она начала выступать в этом марафоне на мотоцикле, затем пересела на внедорожник, стала первой женщиной, финишировавшей на третьем месте, а в 2001 году выиграла гонку в абсолютном зачете. До сих пор Кляйншмидт остается единственной женщиной, победившей на «Дакаре» в водительском кресле.

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Пилоты Ютта Кляйншмидт
Автор Сергей Иванов

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