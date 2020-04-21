Компания Спилберга снимет фильм о единственной победительнице «Дакара»
Права на экранизацию биографии Ютты Кляйншмидт выкупила киностудия Amblin Partners
Кинокомпания Amblin Partners, которую возглавляет знаменитый режиссер Стивен Спилберг, получила права на экранизацию биографии Ютты Кляйншмидт и ее книги «Моя победа на «Дакаре». Теперь студия снимет фильм о знаменитой гонщице.
Судя по всему, речь идет именно о художественном фильме, а не о документальном кино. Исполнители главных ролей пока не названы. В списке привлеченных специалистов значится Дэвид Литч – режиссер последнего на данный момент вышедшего фильма вселенной «Форсаж», ленты «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Немка Ютта Кляйншмидт – легенда ралли-рейда «Дакар». Она начала выступать в этом марафоне на мотоцикле, затем пересела на внедорожник, стала первой женщиной, финишировавшей на третьем месте, а в 2001 году выиграла гонку в абсолютном зачете. До сих пор Кляйншмидт остается единственной женщиной, победившей на «Дакаре» в водительском кресле.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды , Дакар
|Пилоты
|Ютта Кляйншмидт
|Автор
|Сергей Иванов
Компания Спилберга снимет фильм о единственной победительнице «Дакара»
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