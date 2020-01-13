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Дакар / Ралли «Дакар» / Новость

Команда Гонсалвеша снялась с «Дакара» после смерти гонщика

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Команда Гонсалвеша снялась с «Дакара» после смерти гонщика
Автор:
, Журналист (Испания)
13 янв. 2020 г., 10:14

Индийский коллектив Hero решил отказаться от продолжения борьбы, потеряв одного из своих лидеров.

Воскресный спецучасток «Дакара» оказался омрачен гибелью Паулу Гонсалвеша в результате падения на 276-м километре. На следующий день команда индийского производителя Hero, за которую выступал гонщик, объявила о прекращении выступления на «Дакаре».

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«Это [покидать гонку] очень печально, но каждый из нас чувствовал, что нужно отдать дань памяти нашему другу и коллеге», – сказал представитель команды Motorsport.com.

В понедельник организаторы «Дакара» отменили соревновательную программу для мотоциклистов и участников на квадроциклах. Грузовики Hero Motorsport Team достигнут бивуака в Джедде, откуда отправятся на базу.  

Кроме Гонсалвеша, за Hero выступал брат его жены Жуакин Родригеш, который сошел еще в самый первый день, но продолжал движение к финишу по системе Dakar Experience, а также занимающий 35-е место Си-Эс Сантош.

 
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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Команды Hero
Автор Серхио Лильо

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