Команда Гонсалвеша снялась с «Дакара» после смерти гонщика

Воскресный спецучасток «Дакара» оказался омрачен гибелью Паулу Гонсалвеша в результате падения на 276-м километре. На следующий день команда индийского производителя Hero, за которую выступал гонщик, объявила о прекращении выступления на «Дакаре».

«Это [покидать гонку] очень печально, но каждый из нас чувствовал, что нужно отдать дань памяти нашему другу и коллеге», – сказал представитель команды Motorsport.com.

В понедельник организаторы «Дакара» отменили соревновательную программу для мотоциклистов и участников на квадроциклах. Грузовики Hero Motorsport Team достигнут бивуака в Джедде, откуда отправятся на базу.

Кроме Гонсалвеша, за Hero выступал брат его жены Жуакин Родригеш, который сошел еще в самый первый день, но продолжал движение к финишу по системе Dakar Experience, а также занимающий 35-е место Си-Эс Сантош.